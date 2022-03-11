هذه هي المعايير الجديدة لِتحديد الفائز بِجائزة “الكرة الذهبية”

أعلنت إدارة مجلّة “فرانس فوتبال”، الجمعة، عن إجراء تعديلات بِخصوص معايير منح الجائزة العالمية الشهيرة “الكرة الذهبية”.

وتُمنح هذه الجائزة منذ عام 1956، لكن في الفترة الأخيرة لفّ التكريم كثير من الجدل، الذي له صلة بِالانحياز، وأيضا تدخّل جهات غير رياضية في تعيين الفائز، على غرار المتعاملين الاقتصاديين العالميين.

وأضح مسؤولو وسيلة الإعلام الفرنسي التعديلات في:

1- منح الجائزة عند إسدال ستار الموسم الكروي، المرادف لِشهر جوان أو جويلية. بدلا من الصيغة الحالية المتمثّلة في نهاية العام الموافق لِشهر ديسمبر، أو مطلع السنة الموالية في شهر جانفي.

2- التقييم يأخذ في الحسبان: الأداء الفردي للاعب، ودوره الحاسم في المقابلات، والأداء الجماعي، والنتائج المُحرزة (الألقاب والكؤوس..)، والرّوح الرياضية (الطرد والإنذارات..).

3- الاكتفاء بِمشاركة 100 ناخب يُمثّلون إعلام 100 بلد، ينتمون إلى المنتخبات المئة الأولى في تصنيف “الفيفا”.

4- بِخصوص ضبط القائمة الموسّعة لـ 30 لاعبا مرشّحا لِنيل الجائزة، فسيتكفّل بِإعدادها كلّ من صحفيي مجلّة “فرانس فوتبال” وجريدة “ليكيب” والنجم السابق للكرة الإيفوارية ديدييه دروغبا (منحه المُنظّمون لقب “سفير”)، والإعلامي الذي أثبت تفوّقا (توقّعاته كانت في محلّها) في استفتاء النّسخة الماضية.