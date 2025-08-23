هذه هي الملاعب التي تستضيف فيها الأندية العاصمية

في انتظار إعادة فتح ملاعب 5 جويلية ونيلسون مانديلا والرويبة

علمت الشروق، من مصادر مطلعة، أن لجنة معاينة الملاعب، التابعة للرابطة المحترفة، اعتمدت خمسة ملاعب للعب مباريات القسم المحترف الأول، في انتظار إعادة ثلاثة ملاعب، هي قصد الترميم.

أكد مصدر مقرب من الرابطة المحترفة لكرة القدم أن لجنة معاينة الملاعب قد اعتمدت رسميا خمسة ملاعب لإجراء مباريات القسم المحترف الأول، وهي ملعب 20 أوت بالعاصمة الذي سيكون تحت تصرف فريقي شباب بلوزداد، ونجم بن عكنون، في حين سيستقبل فريق مولودية الجزائر بداية من الجولة الثالثة ضيفه نجم بن عكنون بملعب الدويرة الذي أوشكت الأشغال به على نهايتها، باعتبار أن رفقاء القائد عبد اللاوي سينزلون ضيوفا في الجولة الثانية على اتحاد العاصمة التي تحصل على ترخيص للعب في ملاعب الكاليتوس الذي افتتح مؤخرا، في انتظار الانتهاء من الأشغال بملعب الروبية، باعتبار أن تشكيلة بن شيخة قد طالبت، في بداية الموسم، بالاستقبال به.

أما نادي بارادو فقد تحصل على ترخيص للعب في ملعب الدار البيضاء وقد أجرى أمس أولى مبارياته أمام أولمبي الشلف أمس السبت.

وفي نفس السياق، قال مصدر الشروق إن كل اللقاءات تلعب بتواجد تقنية الفار، حيث بدأت العملية التجريبية في الأيام الماضية، آخرها كانت أول أمس في مباراة ودية لعبت بملعب 20 أوت بين شباب بلوزداد ونادي الأبيار.

وفي ما يخص ملعبي 5 جويلية ونيلسون مانديلا، قال مصدر الشروق إن الملعب الأولمبي مازالت الأشغال به متوقفة، في حين إن ملعب نيلسون مانديلا بدأت به أشغال الترميم، وقد يكون جاهزا منتصف شهر أكتوبر القادم، أما ملعب الرويبة، فيحتاج إلى عملية ترميم واسعة.

وكانت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم قد أهلت سبعة ملاعب جزائرية، لاحتضان مباريات المنتخب الوطني والأندية الجزائرية المشاركة في البطولات الإفريقية المقبلة، وهي: ملعب علي عمار، ملعب نيلسون مانديلا، ملعب 5 جويلية 1962، ملعب حسين آيت أحمد في تيزي وزو، ملعب ميلود هدفي بوهران، ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة.