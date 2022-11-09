هذه هي الملاعب التي ستقدمها الفاف في ملف الترشح لكان 2025

الطاقم المونديالي سيتم تكريمه قبل التنقل إلى قطر

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن الجزائر ستقترح على الكاف ستّة ملاعب في ملف الترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، التي سحبت من غينيا بسبب عدم قدرتها على الوفاء بشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن الاستضافة، من ملاعب وبنية تحتية ومرافق رياضية.

قال مصدر من الفاف لـ”الشروق” إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بصدد تجهيز ملف الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025، ويتضمن الملف كل الشروط التي تطلبها الكاف منها ملعبان لا تقل سعتهما عن 15 ألف متفرج، وآخران بطاقة استيعاب 20 ألف متفرج، بالإضافة لملعبين بـ40 ألف متفرج على الأقل، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المتطلبات الأخرى في هذه المنشآت منها اشتمال كل ملعب على 4 قاعات لتغيير الملابس، مزوّدة بالحمامات والمراحيض، وقاعة حكام، وأخرى للكشف عن المنشطات، وغرفة “الفار”.

وأضاف مصدر “الشروق”، أن الجزائر ستقترح على الكاف ستة ملاعب مثلما يؤكده دفتر الشروط، وهي ملاعب براقي، الدويرة، تيزي وزو، وهران، قسنطينة وعنابة.

وإذا كانت أربعة ملاعب من الست المقترحة جاهزة حيث ستحتضن كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر وهي براقي، وهران قسنطينة وعنابة، التي قال عنها الأمين العام للكاف جيروم، إنها ملاعب عالمية وفخر كبير للقارة الإفريقية، فإن ملعبي الدويرة، وتيزي وزو تسير الأشغال فيهما بوتيرة سريعة بدليل الخرجات المتتالية لوزير السكن زير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي لمتابعة الأشغال لتكون هذه الملاعب جاهزة أثناء زيارة وفد الكاف المكلف بمعاينة الملاعب المقترحة لاحتضان العرس الإفريقي.

مصدر “الشروق”، أكد أن الجزائر ستكون جاهزة مائة بالمائة في التاريخ المحدد من طرف الهيئة الإفريقية لاستقبال الملفات وهو 16 ديسمبر 2022 وهو الموعد النهائي الذي حددته الكاف كطلب لاستضافة البطولة وإرسال الضمانات الحكومية والموافقات لكل مدينة ستشارك في التنظيم، علما أن الزيارة التفتيشية لكل المرافق ستكون في الفترة ما بين الخامس إلى 25 جانفي 2023، والإعلان النهائي سيكون يوم 10 فيفري من نفس السنة.

وفي سياق آخر، قال مصدر “الشروق” إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيقيم في الساعات القادمة حفل تكريمي للحكام الجزائريين الذين سيشاركون في مونديال قطر وهم مصطفى غربال، مقران قوراري وعبد الحق اتشعلي، وتحفيزهم على التألق في العرس القطري المقرر بداية من 20 نوفمبر الجاري.