هذه هي الملاعب الستة التي تحتضن مباريات “كان 2022”

السلطات الكاميرونية في سباق ضد الزمن لضمان جاهزيتها

ستكون 6 ملاعب كاملة على موعد مع احتضان مباريات كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الكاميرون من التاسع جانفي إلى غاية السادس فيفري 2022 تاريخ إجراء اللقاء النهائي، حيث وقع الاختيار على ملاعب جابوما الذي يحتضن مباريات المنتخب الوطني في الدور الأول، كما سيشهد تنشيط اللقاء النهائي، إضافة إلى ملاعب بول بيا والتوحيد وبامينزي ورومدي أدجيا وملعب أحمدو اهيدجو، وهيم لاعب تتفاوت في السعة والتكاليف.

وضعت السلطات الكاميرونية آخر الرتوش لضمان جاهزية الملاعب الستة المعنية باحتضان مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا من 9 جانفي إلى 6 فيفري من السنة المقبلة، ومن بين الملاعب التي وقع عليها الرهان لإنجاح هذه النسخة هو مركب دوالا متعدد الرياضات والمعروف باسم ملعب جابوما، هذا الملعب الذي يتسع ل 50 ألف مقعد سيدشنه المنتخب الوطني خلال المباريات التي تنتظره في الدور الأول أمام منتخبات سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار، مثلما سيعرف هذا الملعب احتضان المباراة النهائية التي تقرر تنشيطها يوم 6 فيفري من العام المقبل. وبحسب بعض التقارير، فقد بلغت تكلفة تشييد هذا الملعب حوالي 143 مليون دولار، وهو من تصميم تركي.

من جانب آخر، سيكون ملعب بول بيا الرياضي أحد المرافق المعول عليها لإنجاح عرس الكاميرون القاري، حيث يتسع ل 60 ألف مقعد، وهو مغطى بالكامل، أما الملعب الثالث فهو مركب التوحيد الذي وصلت سعته 39 ألف متفرج، في الوقت الذي اقتصرت سعة الملعب البلدي بامينزي على 20 ألف مقعد، وهو من تصميم صيني، شأنه في ذلك شان ملعب رومدي أدجيا الذي يعد المرفق الرياضي الخامس الذي يحتضن مباريات “كان 2022″، ووصلت سعته حوالي 25 ألف متفرج، أما الملعب السادس فهو مركب أحمدو أهيدجو الذي قدرت سعته بحوالي 40 ألف متفرج، ويقع في العاصمة ياوندي، حيث تم تصميمه في العام 2016، وهي نفس السنة التي عرفها الملعبين الآخرين ( بامينزي ورومدي ادجيا) اللذان تم تصميمهما من طرف شركة صينية.

وستكون السلطات الكاميرونية هذه الأيام في سباق ضد الزمن لضمان آخر اللمسات التي تسمح لها بإنجاح العرس القاري الذي تأخر تنظيمه بسنة كاملة بسبب الوضع الصحي الاستثنائي الذي فرضه وباء كورونا في القارة السمراء وفي مختلف بلدان العالم.