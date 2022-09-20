هذه هي المناطق ذات الأولوية في الاستثمار

وفق الإمكانات الطبيعية ومرافقة الدولة

حددت الحكومة قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.

ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-301 (العدد 60 من الجريدة الرسمية) الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر 2022، تشمل القائمة البلديات التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، وتلك التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من طرف الدولة، وكذا البلديات التي تمتلك إمكانات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

ويتعلق الأمر، بالنسبة للفئة الأولى، بمجمل البلديات التابعة لتسع ولايات تقع في الجنوب الكبير (أدرار وايليزي وتامنغست وتندوف وتيميمون وإن صالح وجانت وإن قزام وبرج باجي مختار) و11 ولاية في الجنوب (بسكرة وبشار والوادي وغرداية والأغواط وورقلة والمغير والمنيعة وأولاد جلال وبني عباس وتوقرت) وتسع ولايات في الهضاب العليا (باتنة والجلفة والبيض وخنشلة والمسيلة والنعامة وسعيدة وتبسة وتيارت) إضافة إلى بعض البلديات التابعة لعشر ولايات أخرى (أم البواقي والبويرة وتلمسان وسطيف وسيدي بلعباس والمدية وبرج بوعريريج وتيسمسيلت وسوق أهراس وميلة).

وبخصوص المواقع التي تتطلب مرافقة خاصة من طرف الدولة، تم تحديد قائمة من البلديات موزعة على مستوى 27 ولاية.

أما الفئة الثالثة فتشمل المواقع التي تمتلك موارد معدنية توجد في عدة بلديات موزعة على معظم ولايات البلاد.

وحسب المرسوم التنفيذي، يتم تحيين قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، باقتراح من الوزراء المعنيين عند الحاجة. ويأتي تحديد هذه القائمة تنفيذا للتدابير الواردة في المادة من قانون الاستثمار الجديد.