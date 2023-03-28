هذه هي المنتخبات التي تأهّلت إلى “كان” كوت ديفوار

بلغ عدد المنتخبات التي تأهّلت إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024 سهرة الثلاثاء، سبعة فرق وطنية.

جاء ذلك بعد اختتام فعّاليات الجولة الرابعة من عمر التصفيات، وقبل مشهدَين عن إسدال السّتار.

وتمثّلت أسماء المنتخبات في: كوت ديفوار (مُستضيفة البطولة) والسنيغال (صاحبة لقب الطبعة الماضية) والجزائر (المُتوّجة بِكأس الاستحقاق قبل الماضي)، وجنوب إفريقيا، وتونس، والمغرب، وبوركينا فاسو. مع الإشارة إلى أن كوت تخوض التصفيات لكن دون احتساب نتائج مقابلاتها.

ووضع منتخبان قدما في النّهائيات، وهما: مصر وزامبيا، حيث يكفي كلّ واحد منهما تسجيل تعادل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، أو في الجولة السادسة والختامية، لِيحصد تذكرة العبور.

وبِالمقابل، يبقى الصّراع على أشدّه بِخصوص البطاقات الـ 15 المُتبقّية، حيث تُلعب الجولتان ما قبل الأخيرة والختامية في جوان وسبتمبر المُقبلَين.