هذه هي المنتخبات التي تأهّلت لـ “كان” كوت ديفوار

ارتفع عدد المنتخبات المتأهّلة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار، إلى 14 فريقا وطنيا.

وتُجرى البطولة القارّية ما بين جانفي وفيفري 2024، بِمشاركة 24 منتخبا.

وكانت منتخبات نيجيريا ومالي وجزر الرّأس الأخضر وغينيا بيساو مساء الأحد، آخر الفرق التي حجزت تذكرة المشاركة في المحفل العاجي.

وبقيت 10 تأشيرات في المزاد، يُكشف عن أصحابها في ما تبقّى من مقابلات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات (الـ 20 من جوان الحالي آخر أجل)، وأيضا السادسة والختامية شهر سبتمبر المقبل.

وتمثّلت أسماء المنتخبات المُتأهّلة في: كوت ديفوار (البلد المُنظّم)، والسنيغال (صاحبة اللّقب)، والجزائر، وتونس، ومصر، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، ومالي، والمغرب، وزامبيا، وبوركينا فاسو، وغينيا الإستوائية، وجزر الرأس الأخضر، وغينيا بيساو.