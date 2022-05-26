هذه هي المنتخبات التي ستُشارك في “شان” الجزائر 2023

سحبت “الكاف”، الخميس، قرعة تصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، التي تُجرى نهائياتها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023.

وعرفت عملية سحب القرعة بِمقرّ “الكاف” بِالعاصمة المصرية القاهرة، حضور اللاعب الدولي الجزائري السابق جمال مناد، فيما تُقام التصفيات بِصيغة: ذهاب الدور الأوّل ما بين الـ 22 والـ 24 من جويلية المقبل، والإياب ما بين الـ 29 والـ 31 من الشهر ذاته. ويُلعب الدور الثاني ما بين الـ 26 والـ 28 من أوت القادم، والإياب ما بين الـ 2 والـ 4 من سبتمبر المقبل.

وتعرف نسخة الجزائر مشاركة 18 منتخبا محلّيا، في أمر غير مسبوق، بعدما كانت المنافسة تشهد حضور 16 فريقا وطنيا.

وتشكّلت قرعة التصفيات ووفقا للمناطق الستّ المُعتمدة من قبل “الكاف”، مع تأهّل 3 منتخبات عن كلّ منطقة، وإجراء مقابلات الذهاب بِملاعب المنتخبات المذكورة أوّلا، على النّحو التالي:

المنطقة الأولى:

تأهّل الجزائر والمغرب وليبيا، بِلا خوض مقابلات التصفيات.

المنطقة الثانية:

الدور الأوّل:

1- ليبيريا – السنيغال

2- سيراليون – جزر الرأس الأخضر

3- غامبيا – غينيا بيساو

الدور الثاني:

الفائز من (1) – غينيا كوناكري

الفائز من (2) – مالي

الفائز من (3) – موريتانيا

المنطقة الثالثة:

الدور الأوّل:

1- غانا – البنين

الدور الثاني:

كوت ديفوار – بوركينا فاسو

الطوغو – النيجر

الفائز من (1) – نيجيريا

المنطقة الرابعة:

الدور الأوّل والأخير:

جمهورية إفريقيا الوسطى – الكونغو برازافيل

غينيا الإستوائية – الكاميرون

التشاد – الكونغو الديموقراطية

المنطقة الخامسة:

الدور الأوّل:

1- إثيوبيا – جنوب السودان

2- الصومال – تنزانيا

3- البورندي – جيبوتي

الدور الثاني:

الفائز من (1) – رواندا

الفائز من (2) – أوغندا

الفائز من (3) – السودان

المنطقة السادسة:

الدور الأوّل:

1- جزر موريس – أنغولا

2- جزر القمر – جنوب إفريقيا

3- بوتسوانا – إسواتيني

4- السيشل – مدغشقر

5- مالاوي – زيمبابوي (إذا ثبّتت “الفيفا” عقوبتها على زيمبابوي أسبوعَين قبل تنظيم لقاء الذهاب، فسيُقصى هذا المنتخب، وتتأهّل مالاوي).

6- الموزمبيق – زامبيا

الدور الثاني:

الفائز من (1) – الفائز من (2)

الفائز من (3)- الفائز من (4)

الفائز من (5) – الفائز من (6)