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رياضة

هذه هي المنحة التي يقبضها بن ناصر في حال إحراز اللّقب الإيطالي

علي بهلولي
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هذه هي المنحة التي يقبضها بن ناصر في حال إحراز اللّقب الإيطالي

يقبض اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وزملاؤه في فريق ميلان آسي منحة مغرية، في حال إحراز لقب بطولة إيطاليا.

ويُحرز الميلان لقب “السكوديتو” مساء الأحد المقبل، إذا فاز على المضيف نادي ساسولو. أمّا التعادل فيتطلّب تعادل أو خسارة الانتر أمام الزائر نادي سامبدوريا، مثلما هو الشأن للخسارة. عِلما أن نادي “الروسونيري” يملك 83 نقطة في الرّيادة، نظير 81 نقطة للوصيف فريق الإنتر، قبل جولة عن إسدال الستار.

ورصدت إدارة نادي ميلان آسي منحة معتبرة، قيمتها 200 ألف أورو (نحو 3 ملايير سنتيم) لِكلّ لاعب، في حال التتويج بِلقب البطولة. كما جاء في تقرير نشرته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، الأربعاء.

ولم يتذوّق فريق ميلان آسي حلاوة لقب البطولة الإيطالية، منذ موسم 2010-2011.

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