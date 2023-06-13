هذه هي المواضيع التي تم طرحها أمام لجنة الرياضة بالبرلمان

في جلسة استماع لمسؤولين رياضيين

طالب مدير مركز تحضير وتجمع المنتخبات الوطنية والمواهب الشابة بالسويدانية (الجزائر العاصمة)، محمد كريش في جلسة استماع أمام نواب لجنة الرياضة والشباب بالمجلس الشعبي الوطني بإعادة النظر في القانون الأساسي لهذه المنشأة وتحويلها، من مؤسسة ذات طابع إداري إلى مؤسسة ذات طابع تجاري.

وأوضح كريش في تدخل له أمام النواب، قائلا: “مركز تحضير وتجمع المنتخبات الوطنية والمواهب الشابة بالسويدانية، أضحى “يقدم خدمات ترتكز على أولويات الاتحادات الرياضية ولم يعد يؤدي المهام التي أنشئ من أجلها (..) بات من الضروري إعادة النظر في قانونه الأساسي وتحويل صفته من مؤسسة ذات طابع إداري إلى مؤسسة ذات طابع تجاري”. والدافع وراء تغيير صفة نشاط المركز، أرجعه هذا المسؤول، إلى “عجزه عن تأدية الدور المنوط به، على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى (..) هذه المنشأة الرياضية الضخمة والاستراتيجية، بإمكانها” – كما أكد- “جلب إيرادات مالية تدعم مجال التكفل الجيد ووفق المعايير المعمول بها دوليا، بالمواهب الشابة ورياضيي المستوى العالي”.

وبعد أن كشف أن ملف تغيير القانون يتواجد على مستوى الوزارة، قال حريش إن من بين العوائق التي تحول دون “النهوض بخدمات المركز، ديون الاتحادات الوطنية التي بلغت 10 ملايير سنتيم وتم تقليصها إلى ملياري سنتيم حاليا وهو الأمر الذي يحتم علينا إعادة النظر في تعاملنا مع هذه الفديراليات الرياضية”. وعرج نفس المسؤول للحديث عن بعض الهياكل الرياضية التابعة للمركز التي توقفت أشغال انجازها ومسها مؤخرا قرار رفع التجميد المالي عنها مع إعادة تقييمها (ماليا) وهي قاعة متعددة الرياضات، مسبح (25 م)، جناح بيداغوجي، قاعة ملاكمة، جناح لذوي الاحتياجات الخاصة ومنشآت أخرى دون نسيان مركز تحضير النخب الوطنية الجهوي بولاية الشلف الذي انطلقت به، أشغال عملية إعادة التهيئة، بمبلغ مالي يقدر 34 مليون دينار”.

كما طلب نفس المسؤول “بإعادة النظر في مدونة مناصب العمل، وفق احتياجات مركز تحضير النخب الوطنية بالسويدانية (17 هكتارا) الذي يتوفر على 30 مستخدما فقط وحاليا هو في أمس الحاجة إلى إطارات سامية مختصة وإداريين ومسيرين محترفين”، مشيرا إلى أنه تم الشروع في “عملية تأهيل المركز ونتمنى موافقة وزارة المالية على منحنا المبلغ الذي تحتاجها المشاريع المذكورة”.

“ملعب 5 جويلية احتضن 120 مباراة (دون جمهور) دون مقابل”

أفاد المكلف بتسيير المركب الأولمبي محمد بوضياف، إسماعيل محمد السعيد خلال جلسة الاستماع أمام نواب لجنة الرياضة والشباب بالمجلس الشعبي الوطني، المخصصة لمسؤولي بعض الهياكل والمعاهد الوطنية التابعة لقطاع الشباب والرياضة، بأن هذا الصرح الرياضي يبقى عاجزا عن جلب إيرادات مالية تعزز مكانته التي أنشئ من أجلها هو أيضا، لولا تدخل الدولة في كل مرة”.

وقال في هذا الشأن: “ملعب 5 جويلية، احتضن 120 مباراة ( دون جمهور) دون مقابل، خلال فترة انتشار جائحة كوفيد- 19″، مضيفا أن “مبلغ الديون السابقة التي على عاتقه بلغت 139 مليار سنتيم، المركب -الذي يوظف 580 عامل ويضم 13 وحدة- شرع شهر نوفمبر الماضي في النشاط بصفة فعلية”.

من جهته، أوضح مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب محمد طاولي بن مهيدي أن هذه المؤسسة سجلت “أرقام أعمال في المستوى وأصبحت لديها وفرة مالية (111 مليار سنتيم سنة 2022) غير أنه “يتوجب علينا النشاط عبر كامل القطر وفي السنة كلها وليس فقط خلال الصيف”.

وقال إن مؤسسته “تقدمت بمشروع استراتيجي واعد حسب ما يمليه قانونها الأساسي للوصاية، يشمل خمسة مجالات. على سبيل المثال هناك خلل في مجال الموارد البشرية ونسعى إلى معالجته”.

وفي آخر جلسة الاستماع، أكد رئيس لجنة الرياضة والشباب بالمجلس الشعبي الوطني بوبكر بن عالية أن المعطيات التي أبان عنها مسؤولو الهياكل الرياضية واقعية ومهمة (..) سنتابعها ونرسل تقريرا مفصلا عنها للمسؤولين المعنيين.