هذه هي المواقيت الجديدة لسير القطارات خلال عيد الأضحى

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن المواقيت الجديدة لسير القطارات الخاص بعيد الأضحى للضواحي والخطوط الطويلة.

وأكدت الشركة، الأحد، في بيانها أن قطارات الخطوط الطويلة تنطلق ابتداء من منتصف النهار.

وفيما يخص القطارات الجهوية من وإلى العاصمة (المسيلة – سطيف – بجاية – شلف ) تبقى بنفس التوقيت المعتاد

كما جاء في البيان أن قطارات ضواحي العاصمة تسير حسب برنامج يوم الجمعة وقطارات ضواحي وهران تبقى بنفس التوقيت

وأكد بيان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن النقل سيعود للسير وفق البرنامج العادي بدء من ثاني أيام العيد.