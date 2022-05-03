هذه هي النسبة النهائية لالتزام التجار بالمداومة خلال عيد الفطر

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن بلوغ نسبة الالتزام بمداومة اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك على المستوى الوطني إلى 99,96 %.

وجاء في بيان للوزارة أن النسبة النهائية لمداومة يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2022 على المستوى الوطني بلغت 99,94%.

وجاءت النسب كالتالي وذلك من مجموع التجار المسخرين المقدر عددهم 49,853 متعامل إقتصادي في مختلف المجالات

-المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية الجزائر 99,95%

-المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية سطيف 99,98%

-المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية عنابة 100%

-المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية باتنة 100%

-المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية بشار 100%

-المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية وهران 99,72%

-المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية البليدة 100%

-المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية ورقلة 100%

-المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية سعيدة 100%

وأشارت وزارة التجارة على إلزامية عودة النشاط لجميع المتعاملين الاقتصاديين ابتداء من يوم الأربعاء 4 ماي 2022 حسب ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.

هذه نسبة الاستجابة لمداومة العيد من قبل التجار عبر مختلف الولايات

كشفت وزارة التجارة الاثنين، عن نسبة الاستجابة لمداومة العيد من قبل التجارة خلال يومها الأول.

بيان الوزارة

بلغت نسبة الإلتزام بمداومة اليوم الأول من عيد الفطر المبارك على المستوى الوطني 99,93% حيث كانت النسب كالتالي وذلك من مجموع التجار المسخرين المقدر عددهم 49,853 متعامل إقتصادي في مختلف المجالات

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية الجزائر 100%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية سطيف 99,98%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية عنابة 99,95%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية باتنة 99,83%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية بشار 100%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية وهران 99,96%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية البليدة 99,98%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية ورقلة 100%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية سعيدة 99,73%

إذ تشيد وزارة التجارة وترقية الصادرات بإلتزام التجار المسخرين لمداومة اليوم الأول من مداومة يومي العيد ،مع التذكير بإلزامية عودة النشاط لجميع المتعاملين الاقتصاديين إبتداء من يوم الأربعاء 4 ماي 2022 حسب ما ينص عليه القانون في هذا الشأن

تسخير حوالي 50 ألف تاجر للمداومة خلال عيد الفطر

وأعلنت وزارة التجارة، الإثنين، عن تسخير ما يقارب 50 ألف تجار للمداومة خلال أيام عيد الفطر.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها سطرت برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022.

ولهذا الغرض، تم تسخير 2265 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 49.853 تاجرا من بينهم 6250 ينشطون في قطاع المخابز و 28.458 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و14.682 في قطاع النشاطات المختلفة و482 وحدة إنتاجية (230 ملبنة، 206 مطحنة و46 وحدة إنتاج مياه معدنية). يضيف البيان.

ودعت الوزارة كل المتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمساهمة بقوة في إنجاح برنامج المداومة، وإلزامية استئناف نشاطهم التجاري وإعادة فتح محلاتهم التجارية بعد عطلة العيد طبقا لأحكام المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية.