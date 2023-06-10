هذه هي النقاط المخصصة لنقل أنصار اتحاد العاصمة إلى ملعب نيلسون مانديلا

أعلن نادي اتحاد العاصمة، عن تخصيص أربع نقاط، لنقل أنصاره إلى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، من أجل مساندة أشبال بن شيخة في مباراة مولودية وهران.

وأكد نادي اتحاد العاصمة، على صفحته الرسمية، أن النقاط المخصصة لنقل المناصرين بالحافلات بداية من الواحدة ونصف زوالا، هي: ساحة أول ماي، منتزه الصابلات، حظيرة ملعب 5 جويلية وساحة الشهداء.

ويواجه اتحاد العاصمة ضيفه مولودية وهران، أمسية السبت بداية من الساعة الخامسة، بملعب نيلسون مانديلا، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة الأولى.

وقبل مباراة مولودية وهران، يحتل الاتحاد المركز السابع بـ35 نقطة، ويملك ثلاث مباريات متأخرة، في حين يتواجد مولودية وهران في المركز العاشر بـ33 نقطة.