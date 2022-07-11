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جواهر

هذه هي الهدية التي تلقاها بيليه من المنتخب السعودي للسيدات

جواهر الشروق
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هذه هي الهدية التي تلقاها بيليه من المنتخب السعودي للسيدات

قدمت سيدات الفريق السعودي لكرة القدم هدية تذكارية للاعب البرازيلي السابق بيليه تمثلت في قميص موقع من طرف اللاعبات.

جاء ذلك عقب خوض الفريق أول مباراة رسمية ضد فريق السيشل تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم في فيفري الماضي، وانتهت المقابلة بفوز السعوديات بهدفين لصفر، ليقوم بيليه بتوجيه رسالة تشجيعية لهن على هذا الفوز، وفق موقع” العربية .نت”.

 ونشر اللاعب الحاصل على لقب كأس العالم 3 مرات، صورة له مع قميص المنتخب السعودي عبر حساباته الإلكترونية، وقال فيها” في فيفري، هنأت منتخب السعودية للسيدات على أول مباراة رسمية هذا الأسبوع وخلال عطلة عيد الأضحى، فوجئت بهذه الهدية، قميص موقّع من هذه المباراة التاريخية. شكرا جزيلا”.

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