هذه هي الوجهة الجديدة لـفاسكيز

أكدت تقارير إعلامية أن نادي باير ليفركوزن اتفق مع اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز لينضم للفريق، في صفقة انتقال حر.

وذكر خبير الغنتقالات، الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي باير ليفركوزن الألماني أتم اتفاقه مع الظهير الأيمن السابق لريال مدريد، لوكاس فاسكيز.

وأشار إلى أن اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية بشكل سري، على أن يوقّع العقود الرسمية مع الفريق الألماني، الثلاثاء.

وانتهى عقد لوكاس فاسكيز مع النادي “الملكي” هذا الصيف، بعدما خاض خلال مشواره مع الفريق أكثر من 300 مباراة في مختلف المنافسات.