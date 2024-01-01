هذه هي الوجهة الجديدة لـ “حجام”

يستعدّ اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام لِتغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط المدافع حجام (20 سنة) مع نادي نانت الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وسيعود حجام إلى فريقه السّابق نادي باريس، استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الإثنين. مُوضّحة أن الدولي الجزائري سيلعب مُعارا لِفترة قصيرة حتى الصّيف المقبل، ثمّ يرتدي مُجدّدا زيّ فريق نانت.

وسبق لِجوين حجام أن مثّل ألوان نادي باريس الفرنسي، ما بين صيف 2019 وجانفي 2023.

ويتموقع نادي باريس وسط جدول ترتيب بطولة فرنسا للقسم الثاني، وبِالضّبط في المركز العاشر بعد انتهاء مرحلة الذّهاب. وهو فريق يضمّ في صفوفه اللاعب الدوليَين الجزائريَين السّابقَين: متوسّط الميدان الهجومي إيلان قبال (الأكابر/ حضر بعض تربّصات رجال جمال بلماضي)، والمهاجم المغترب جوليان لويز (شارك مع أشبال “الخضر” في مونديال 2009 لِهذه الفئة).

ولِتغيير الوجهة مُؤقّتا ما يُبرّرها، ذلك أن جوين حجام لم يلعب أيّ لقاء رسمي في بطولة فرنسا للموسم الحالي، رغم أن فريقه خاضنانت 17 مباراة. كما أنه فقد منصبه الدولي ولن يُشارك في “كان” 2024 بِكوت ديفوار.

ويأمل جوين حجام أن يُمكّنه الانتقال إلى نادي باريس، من خوض عديد المقابلات، والظفر لاحقا بِعقد احترافي مع نادٍ كبير، وأيضا استعادة منصبه في صفوف “مُحاربي الصّحراء”.