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الجزائر

هذه هي الوزيرة الجديدة للثقافة

الشروق أونلاين
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هذه هي الوزيرة الجديدة للثقافة
ح.م
وزيرة الثقافة الجديدة صورية مولوجي

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، الدكتورة صورية مولوجي وزيرة للثقافة خلفا لوفاء شعلال.

وشغلت الوافدة الجديدة على مبنى وزارة الثقافة صورية مولوجي، منصب مديرة بالنيابة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية.

وكانت الدكتورة مولوجي باحثة دائمة بالمركز المذكور متّحصلة على شهادة دكتوراه في الترجمة والأنثروبولوجيا.

كما شغلت عدة مناصب على مستوى المركز منها منصب رئيسة قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث ثم منصب المديرة المساعدة المكلفة بالبحث العلمي.

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