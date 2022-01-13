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رياضة

هذه هي الوضعية الصحية لـ “الخضر”

علي بهلولي
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هذه هي الوضعية الصحية لـ “الخضر”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الخميس، عن الوضعية الصحية لِأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي.

ويستعدّ “الخضر” لِمواجهة منتخب غينيا الاستوائية سهرة الأحد المقبل، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وقالت “الفاف” إن الحالة الصحية للاعبي المنتخب الوطني حسنة، عشية مواجهة هامّة أمام غينيا الاستوائية.

وأضافت أن متوسط الميدان بن ناصر كان يُعاني من التهاب اللّوزتَين، وهو سبب غيابه عن تدريبات الأربعاء. أمّا زميله حارس المرمى ألكسندر أوكيجة، فكان يشكو الإرهاق.

وحضر لاعبا الميلان الإيطالي وماتز الفرنسي، الخميس، مران النخبة الوطنية بِمدينة دوالا الكاميرونية. المُرادف لِحضور كلّ تلاميذ بلماضي.

وطمأنت هيئة الرئيس شرف الدين عمارة الجمهور الجزائري، وقالت إن لاعبي المنتخب الوطني في منأى عن خطر فيروس “كورونا”.

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