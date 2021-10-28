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رياضة

هذه هي الوضعية الصحية لـ “سليماني”

علي بهلولي
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هذه هي الوضعية الصحية لـ “سليماني”

تطرّق التقني الهولندي بيتر بوس مدرب فريق أولمبيك ليون الفرنسي بعد ظهيرة الخميس، إلى الوضعية الصحية للاعبه الدولي الجزائري إسلام سليماني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه المدرب بيتر بوس، ونقلت تفاصيله إدارة النادي الفرنسي.

وقال المدرب بيتر بوس إن المهاجم سليماني عاد إلى أجواء التدريبات مع زملائه في فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وكانت مواجهة المنتخب الوطني الجزائري للمضيف فريق النيجر، بِرسم تصفيات كأس العالم، مساء الـ 12 من أكتوبر الحالي. آخر لقاء يحضر سليماني وقائعه، وحينها لعب أساسيا، قبل أن يُستبدل عند انطلاق الشوط الثاني بِزميله سفيان فغولي. وبعدها ركن قنّاص “محاربي الصّحراء” إلى العلاج والرّاحة، بعد تعرّضه لِإصابة عضلية، أو بِالأحرى تجدّد إصابة شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف المدرب بيتر بوس أن عودة سليماني إلى المنافسات الرّسمية في مواجهة لونس يلفّها الشكّ، حيث قال بِهذا الصدد: “ننتظر، ونرى”.

ويُواجه فريق ليون الضيف نادي لونس مساء هذا السبت، في إطار الجولة الـ 12 من عمر البطولة الفرنسية.

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