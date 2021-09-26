هذه هي الوضعية الصحية لـ “سليماني” قبيل مواجهتَي النيجر

قدّمت إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الأحد، توضيحات بِشأن إصابة لاعبها الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وكان المهاجم سليماني قد سقط في فخّ الإصابة سهرة السبت، خلال مشاركته في مباراة فريقه ليون والضيف نادي لوريون، بِرسم منافسة بطولة فرنسا.

وقالت إدارة نادي ليون إن سليماني يشكو إصابة عضلية على مستوى الفخذ، وسيغيب عن المواجهتَين المقابلتَين لِفريقه.

ويتبارى فريق ليون مع الزّائر بروندبي الدانماركي مساء الخميس المقبل، ضمن إطار منافسة الدوري الأوروبي. ثم يُواجه المضيف سانت إيتيان بعد ثلاثة أيّام من ذلك، لِحساب بطولة فرنسا.

وأضاف البيان أن سليماني يُمكنه العودة إلى المنافسة، في مواجهة ليون والزّائر نادي موناكو بِتاريخ الـ 16 من أكتوبر المقبل. لِحساب منافسة “اللّيغ 1”.

ويُفترض أن يُشارك إسلام سليماني مع المنتخب الوطني الجزائري، ضد النيجر في الـ 8 والـ 12 من أكتوبر المقبل. ضمن إطار تصفيات كأس العالم 2022.