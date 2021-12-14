هذه هي الوضعية الصحية لـ “قديورة”

كشفت إدارة المركز الطبي القطري “أسبيتار”، الثلاثاء، عن الوضعية الصحية للاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة.

وكان متوسط الميدان قديورة قد تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى القدم اليسرى في مطلع أكتوبر الماضي، أجبرته على إجراء عملية جراحية.

وقالت إدارة المركز الطبي “أسبيتار” في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنهى قديورة فترة العلاج، وسيعود إلى ناديه شيفلد يونايتد الإنجليزي. نتمنّى له عودة سريعة إلى الملعب”.

وعالج عدلان قديورة في مركز “أسبيتار”، بناءً على اتّفاقية سابقة بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم وإدارة هذا المؤسسة الصحية القطرية.

ورغم أن الخبر سارّ لِعدلان قديورة، إلّا أن فرص مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون انطلاقا من الـ 9 من جانفي المقبل، تبقى ضئيلة جدا إن لم تكن منعدمة. بِسبب افتقاده للياقة البدنية والمنافسة، وأيضا وفرة بدائل خط الوسط إلى حدّ التّخمة.