هذه هي الوضعية الصحية للثنائي بلايلي وبونجاح

تحدّث الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الأحد، عن الوضعية الصحّية، للاعبَين الدوليَين يوسف بلايلي وبغداد بونجاح.

ويتبارى المنتخب الوطني المحلّي مع الفريق القطري مساء هذا الأربعاء، بِرسم الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس العرب 2021.

وقالت “الفاف” في بيان لها، إن بلايلي نُقل إلى المستشفى بِالعاصمة القطرية الدوحة، وأجرى فحوصات طبية معمّقة، تبيّن فيها بعد أنه سليم معافى، ويُمكنه خوض المنافسات الرسمية لِكرة القدم.

وكان متوسط الميدان بلايلي قد شعر بِبعض الآلام (نوع من الإغماء والوهن والإجهاد) سهرة السبت، بعد تألّقه الباهر في مواجهة المغرب بِرسم ربع نهائي منافسة كأس العرب.

وبِخصوص بغداد بونجاح، قالت هيئة الرئيس شرف الدين عمارة، إن “القنّاص” الجزائري استنفد مدّة العلاج والرّاحة التي أمره بها طبيب المنتخب الوطني المحلّي وعددها 6 أيّام، وبات على أتمّ الاستعداد لِخوض مواجهة قطر.

وكان بونجاح قد تعرّض لِسقوط خطير وارتجاج في المخ، خلال مباراة مصر في دور المجموعات بِتاريخ الـ 7 من ديسمبر الحالي، واستلزم نقله إلى المستشفى، ثم جلوسه احتياطيا في مواجهة المغرب.