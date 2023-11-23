هذه هي الوضعية الصحّية لِقنّاص “مُحاربي الصّحراء”

نشرت إدارة نادي كوريتيبا البرازيلي، الخميس، بيانا بِخصوص إصابة لاعبها الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وسقط المهاجم سليماني في فخّ الإصابة بعد ظهيرة الأحد الماضي، خلال مباراة المنتخب الوطني ومضّيفه الموزمبيقي في تصفيات المونديال. حيث اضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الـ 17.

وقالت إدارة نادي كوريتيبا البرازيلي، إن قنّاص “مُحاربي الصّحراء” يشكو إصابة عضلية في الفخذ اليمنى. وأضافت أنه مكث بِالجزائر للعلاج، بعد تنسيق بينها وبين “الفاف”.

واختتمت تقول عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن سليماني سيعود إلى البرازيل الأربعاء المقبل.