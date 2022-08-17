هذه هي الولايات الـ3 الأكثر شعبية بين المصطافين في الجزائر

أضحت شواطئ ولايات وهران وبومرداس وجيجل الأكثر شعبية بين المصطافين في الجزائر، منذ بداية موسم الاستجمام شهر جوان الماضي.

وحسب ما نشرته المديرية العامة للحماية المدنية يوم الأربعاء، فقد عرفت شواطئ الولايات الساحلية المذكورة إقبالا قياسيا من المصطافين، حيث تمّت زيارة شواطئ هذه الولايات 37.5 مليون مرة في خلال شهرين.

وعادت حصة الأسد من تعداد المصطافين في شواطئ الجزائر، في الفترة الممتدة بين 16 جوان و16 أوت الجاري، للولايات الثلاثة المتوزّعة على غرب ووسط وشرق الشريط الساحلي للبلاد، بالشكل التالي:

1-وهران: 13 مليون مصطاف،

2-بومرداس: 12.5 مليون مصطاف،

3-جيجل: 12 مليون مصطاف.