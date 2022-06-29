هذه هي الولايات المعنية بتعديل أوقات العمل إلى غاية 30 سبتمبر      

حددت وزارة العمل والمديرية العامة للوظيف العمومي، أوقت العمل المطبقة خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 30 سبتمبر، عبر 20 ولاية جنوبية من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة زوالا.

وجاء في بيان مشترك للوزارة والمديرية الوظيف العمومي أنه “طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في 9 مارس 1997, فإن أوقات العمل المطبقة خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 30 سبتمبر محددة كالتالي”:

1- من الأحد إلى الخميس:

بالنسبة لولايات الجنوب العشرون الآتية: أدرار, الأغواط, بسكرة, بشار, تمنراست, ورقلة, إيليزي, تندوف, الوادي, غرداية, تيميمون, برج باجي مختار, أولاد جلال, بني عباس, إن صالح, إن قزام, تقرت, جانت, المغير والمنيعة.

من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة منتصف النهار

من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الساعة الثالثة زوالا.

2- بالنسبة لباقي الولايات الأخرى:

من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.

من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال”.