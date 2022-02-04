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اقتصاد

هذه هي الولايات المعنية بجرد الأراضي الفلاحية غير المستغلة والمهجورة

الشروق أونلاين
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هذه هي الولايات المعنية بجرد الأراضي الفلاحية غير المستغلة والمهجورة

أطلقت وزارة الفلاحة عملية جرد الأراضي الفلاحية غير المستغلة أو المهجورة عبر 4 ولايات، بهدف استعادتها ومنحها للمستثمرين.

أوضحت الوزراة في بيان لها، أنها ستخص هذه العملية بالدرجة الأولى، ولايات الوسط: الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة وبومرداس وسيتم تعميمها تدريجياً عبر كامل التراب الوطني.

وتابع البيان أن هذه العملية ستسمح بإجراء جرد حقيقي لجميع المستثمرات غير المستغلة، ومواقعها و اتخاذ القرار وفقًا للقوانين السارية:

وينص القانون 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 على أن عدم الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية يشكل، بسبب أهميتها الاقتصادية ووظيفتها الاجتماعية، “انتهاكا للحقوق”.

كما ينص القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 على أن عدم استغلال الأراضي الفلاحية وتحويلها عن وجهتها يشكل إخلالا من طرف المستفيد من عقد الامتياز في الوفاء بالتزاماته.

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