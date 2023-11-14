هذه هي انطباعات آدم الوناس
تحدّث اللاعب الدولي الجزائري آدم والوناس إلى الإعلاميين مساء الثلاثاء، على هامش تدريبات “الخضر” بِمركز سيدي موسى.
وكان أبرز ما تطرّق إليه صانع ألعاب نادي ليل الفرنسي، ما يلي:
– أنا سعيد بِالعودة إلى المنتخب الوطني الجزائري (غائب منذ خريف 2022)، وسأسعى جاهدا لِتقديم أفضل المستويات الفنية.
– نُريد الذّهاب بعيدا في تصفيات كأس العالم 2026، وبِعبارة أخرى افتكاك بطاقة التأهّل. لكن التريّث والاستعداد لِكلّ مباراة بِجدّ أمر ضروري.
– لاعبو المنتخب الوطني يملكون التجربة اللّازمة، ما يُمكّنهم من التعامل إيجابيا مع المنافسين الأفارقة، وكذلك ضيق الفاصل الزمني بين مواجهتَي الصّومال والموزمبيق.
– أجتهد لِحجز مقعد في صفوف “الخضر”، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار. عِلما أنه سافر إلى الكاميرون في نسخة 2022، لكنه غاب عن المقابلات بِسبب إصابته بِفيروس “كورونا”.
– رياض محرز الأجدر بِنيل جائزة أحسن لاعب إفريقي لِعام 2023، والدّليل فاز بِعدّة تتويجات غالية وكبيرة.