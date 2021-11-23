هذه هي تعليمات الرئيس تبون لسفراء الجزائر بالمشرق العربي

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اجتماعا مع سفراء الجزائر في المشرق العربي وإيران، وجه خلاله تعليمات لرؤساء هذه البعثات الدبلوماسية حول تعزيز العلاقة بهذه الدول وكذا التكفل بانشغالات الجالية.

بيان رئاسة الجمهورية

ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر، بمقر رئاسة الجمهورية، جلسة عمل مع رؤساءَ، للبعثات الدبلوماسية المعتمدة، لدى دول في المشرق العربي وإيران.

وركّز الاجتماع على أهمية تمتين روابط الصلة، التي تربط جاليتنا بالوطن، ومضاعفة جهود التكفل، بانشغالاتها.

كما أكد السيّد الرئيس على حسن الأداء، للسلك الديبلوماسي، بما يواكب الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية، موجّها السادة السفراء، بالسهر على توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة.