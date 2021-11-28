شرع المنتخب الوطني المحلي أمسية السبت في تحضيراته بقطر، تحسبا لبطولة كأس العرب التي تنطلق هذا الثلاثاء بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

وأجرى “الخضر” أول حصة تدريبية بملعب المركب الرياضي العقلة، وهي الحصة التي عرفت مشاركة أغلب التعداد باستثناء بعض العناصر.

وغاب عن الحصة التدريبية الأولى كل من لاعبي الاتفاق الحارس رايس وهاب مبولحي والمدافع أيوب عبد اللاوي، بالإضافة إلى مهاجم نادي الطائي أمير سعيود، حيث من المنتظر أن يلتحق الثلاثي المذكور الأحد.

وبرمج المدرب بوقرة في الحصة التدريبية الأولى، تدريبات خفيفة، كان الهدف منها الاسترجاع من السفر بالنسبة للعناصر التي تنقلت من الجزائر وتونس، والاسترجاع بالنسبة للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم نهاية الأسبوع على غرار بلايلي وبونجاح.

ولم يشارك لاعب الترجي التونسي توغاي في التدريبات، مع زملائه، حيث إكتفى بحصة علاج مع الطاقم الطبي، بهدف التعافي في أقرب وقت من الإصابة الخفيفة التي يعاني منها.

ويشرع المدرب بوقرة بداية من حصة الأحد المبرمجة بنفس المركب، في التحضيرات الجدية للمباراة الأولى لـ “الخضر” المرتقبة هذا الأربعاء أمام السودان.