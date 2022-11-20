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رياضة

هذه هي تفاصيل حفل افتتاح مونديال قطر

عمر سلامي
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هذه هي تفاصيل حفل افتتاح مونديال قطر
أرشيف
ملعب البيت الذي يحتضن حفل إفتتاح مونديال قطر

تتجه أنظار العالم أمسية الأحد إلى استاد البيت، الذي يحتضن حفل افتتاح مونديال قطر 2022.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له السبت، أن رسالة الحفل الذي يمتد لثلاثين دقيقة، ستكون بمثابة دعوة إلى العالم أجمع كي يتنقل إلى قطر.

وسيكون متابعو الحفل في أرجاء العالم، على موعد مع العرض الذي يحمل عنوان “حالمون” (Dreamers) والتي ستكون أغنية جديدة تضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم “فيفا”.

وتحمل الأغنية توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي وعضو فرقة “بي تي إس” جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

ويتمحور الحفل حول فكرة التقارب بين الشعوب ونبذ الإختلافات، تجسيدا للهدف الأساسي لكرة القدم التي كانت دائما تقرب بين الجماهير في العالم.

ويتضمن برنامج حفل الافتتاح برنامجا من سبع فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يحتفل بالمنتخبات الاثنين والثلاثين المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

وينطلق الحفل على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت قطر، حيث ستتمتع الجماهير بعروض فنية رائعة، قبل فسح المجال للمباراة بين منتخب قطر والإكوادور، في افتتاح منافسات البطولة الأولى التي تقام في الشرق الأوسط.

وتنطلق الأحد، منافسات النسخة 22 لبطولة كأس العالم، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل، ويعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذي يقام في بلد عربي، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء.

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