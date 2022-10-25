هذه هي تفاصيل حياة “وحش” الكرة النرويجية هالاند

يتّبع نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج آرلينغ هالاند نظاما غذائيا خاصّا.

ويُقدّم المهاجم هالاند (22 سنة) عروضا فنية باهرة مع بداية الموسم الحالي: حيث سجّل 37 هدفا وقدّم 4 تمريرات حاسمة، على مستوى منتخب النرويج ونادي مانشستر سيتي، وأيضا بِاحتساب المقابلات الرّسمية والودّية.

وقال هالاند في شريط وثائقي بثّه التلفزيون العمومي النرويجي مُؤخّرا، إنه يشتهي تناول طبق اللازانيا (نوع من المعكرونة) قبل كلّ مباراة، وأيضا اللّحوم مُحدّدا بِدقّة قلوب البقر وأكبادها، بِشراهة تصل أحيانا إلى 6 آلاف حريرة يوميا! كما لا يتهاون في شرب الماء والاستمتاع بِأشعة الشمس.

أمّا صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، وفي تقرير لها نشرته، الثلاثاء، فذكرت أن آرلينغ هلاند يولي عناية فائقة للنّوم. وأوضحت أنه يضع نظارات شمسية برتقالية تحدّ من تسرّب الضوء الأزرق، ويُطفئ أنوار البيت، وأيضا هاتفه المحمول، وينام مُبكّرا في حدود الساعة العاشرة إلى العاشرة والنصف ليلا.