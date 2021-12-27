هذه هي تفاصيل صندوق الجالية الجديد

نشرت الحكومة في العدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوما يحدد تفاصيل قرار استحداث صندوق التضامن مع الرعايا الجزائريين الـمتوفين في الخارج.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 144 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين الـمتوفين في الخارج”، وذلك في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج.

وحسب ما جاء في المادة 2 من المرسوم، فإن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف اموال الصندوق.

وأوردت المادة 3 أن تمويل الصندوق الخاص بالجالية يكون بالأموال المقتطعة من عائدات ملفات التأشيرة والعقود القنصلية، إلى جانب الهبات والوصايا.

وحسب المرسوم فالفئات المعنية بهذه الإعانة هي الرعيا الجزائريين الذي تقدم عائلاتهم تبريرا حول ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بنقل الجثامين.

وكانت الحكومة، أعلنت قبل أيام عن صندوق للتضامن مخصص للرعايا الجزائريين الـمتوفين في الخارج، في غطار التكفل بانشغالات الجالية، وذلك بعد أيام من تعليمات لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة ايجاد حل لهذه القضية.

وجاء في بيان للحكومة: درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 144 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين الـمتوفين في الخارج”، وذلك في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج وتكريس مبدأ التضامن الوطني.