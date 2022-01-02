هذه هي تكلفة الكاميرون لاستضافة كأس أمم إفريقيا

أنفقت الحكومة الكاميرونية الكثير من الأموال حتى تستطيع تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا، التي محط أنظار المتتبعين في العالم، في ظل مشاركة أفضل اللاعبين الأفارقة الناشطين في أوروبا.

وحسب محطة “مونت كارلو” الإذاعية الفرنسية، فإن الكاميرون قامت باستثمار مبالغ ضخمة لاستضافة كأس أمم أفريقيا بشكل مثالي، حيث بلغ حجم الإنفاق 760 مليون يورو.

واستثمرت الحكومة الكاميرونية هذا المبلغ في البنية التحتية للبلاد سواء رياضية أو فندقية وطرق ومواصلات.

وقامت الكاميرون ببناء 4 ملاعب جديدة، فضلا عن تجديد ملعبين، وذلك حتى يكونا وفق مواصفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

وكشف تقرير “مونت كارلو” أن العديد من الكاميرونيين استثمروا مدخراتهم للاستفادة من استضافة بلادهم للبطولة من خلال فتح أكشاك حول الملاعب، أو استئجار مساحات مخصصة للسيارات، ومطاعم وغيرها من الأمور التي تحقق الأرباح.

وتقام كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق في التاسع من جانفي الجاري، في خمس مدن هي ياوندي ودوالا وليمبي وبافوسام وجاروا، علما بأن المباريات ستقام في 6 ملاعب، اثنان منها في العاصمة ياوندي.