-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجوية الجزائرية تعلن عن اضطراب في رحلاتها بسبب سوء الأحوال الجوية
رياضة

هذه هي تكلفة الكاميرون لاستضافة كأس أمم إفريقيا

سليم.ع
  • 927
  • 0
هذه هي تكلفة الكاميرون لاستضافة كأس أمم إفريقيا
أرشيف

أنفقت الحكومة الكاميرونية الكثير من الأموال حتى تستطيع تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا، التي محط أنظار المتتبعين في العالم، في ظل مشاركة أفضل اللاعبين الأفارقة الناشطين في أوروبا.

وحسب محطة “مونت كارلو” الإذاعية الفرنسية، فإن الكاميرون قامت باستثمار مبالغ ضخمة لاستضافة كأس أمم أفريقيا بشكل مثالي، حيث بلغ حجم الإنفاق 760 مليون يورو.

واستثمرت الحكومة الكاميرونية هذا المبلغ في البنية التحتية للبلاد سواء رياضية أو فندقية وطرق ومواصلات.

وقامت الكاميرون ببناء 4 ملاعب جديدة، فضلا عن تجديد ملعبين، وذلك حتى يكونا وفق مواصفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

وكشف تقرير “مونت كارلو” أن العديد من الكاميرونيين استثمروا مدخراتهم للاستفادة من استضافة بلادهم للبطولة من خلال فتح أكشاك حول الملاعب، أو استئجار مساحات مخصصة للسيارات، ومطاعم وغيرها من الأمور التي تحقق الأرباح.

وتقام كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق في التاسع من جانفي الجاري، في خمس مدن هي ياوندي ودوالا وليمبي وبافوسام وجاروا، علما بأن المباريات ستقام في 6 ملاعب، اثنان منها في العاصمة ياوندي.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. جولة صباحية للاعبي “الخضر” في محيط مقر إقامتهم بالدوحة

بالفيديو.. جولة صباحية للاعبي “الخضر” في محيط مقر إقامتهم بالدوحة

أين هو الآن المدرب الأسبق لـ “الخضر” لوكاس ألكاراز؟

أين هو الآن المدرب الأسبق لـ “الخضر” لوكاس ألكاراز؟

بلماضي يعتبر سفيان فيغولي أهم لاعب في تشكيلة الخضر

بلماضي يعتبر سفيان فيغولي أهم لاعب في تشكيلة الخضر

“كورونا” يزعزع بيت “الخضر” ويهدد مشواره في “الكان” 

“كورونا” يزعزع بيت “الخضر” ويهدد مشواره في “الكان” 

لقجع: هذا هو المسؤول عن تجاهل الزلزولي لدعوة المنتخب المغربي

لقجع: هذا هو المسؤول عن تجاهل الزلزولي لدعوة المنتخب المغربي

عملاق اسكتلندا يُريد انتداب فرحات

عملاق اسكتلندا يُريد انتداب فرحات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد