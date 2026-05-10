هذه هي توجيهات خامنئي الجديدة لقائد مقر خاتم الأنبياء!

كشفت وكالة فارس شبه ‌الرسمية للأنباء اليوم الأحد، أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وجه تعليمات جديدة لقائد مقر خاتم الأنبياء.

وقالت الوكالة أن علي عبد الله قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية التقى الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وتلقى منه “توجيهات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية ومواجهة الخصوم بحزم”.

وأضافت بأن عبد الله أطلع خامنئي على جاهزية القوات المسلحة. ولم تُحدد الوكالة ‌موعد اللقاء.

ونقلت الوكالة عن ‌عبد الله القول “القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة ‌أي عمل من جانب الأعداء الأمريكيين والصهاينة. وفي حال ارتكاب العدو أي خطأ، سيكون رد إيران سريعا وحاسما”.