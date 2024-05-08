هذه هي توصيات “الفاف” إلى محافظي اللقاءات الكروية

بغية إجراء كل المباريات في روح رياضية وبمبدأ التنافس الشريف

وجهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم توصيات إلى محافظي اللقاءات مذكرة إياهم بالتدابير التي يجب اتخاذها، حسبما تنص عليه قوانين “الفاف” السارية المفعول، وهذا تفاديا للفوضى التي حدثت في بعض اللقاءات أخرها مباراة القسم الوطني الثاني بين نصر حسين داي ورائد القبة التي عرفت اجتياح الأنصار أرضية الميدان.

وجاء في المراسلة التي تلقت “الشروق” نسخة منها: “أمام وصول المنافسات على مستوى مختلف الرابطات والمستويات إلى مرحلة هامة، وبغية إجراء كل المباريات في إطار الروح الرياضية ومبدأ التنافس الشريف، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يذكر مجددا بالمنشور رقم 07 ليوم 27 نوفمبر 2023، ويقدم أيضا توصيات للسادة محافظي المباريات في إطار ما تنص عليه المادة 90 من قانون البطولة المحترفة والمادة 81 من قوانين بطولة كرة القدم للهواة اللتان تحددان مهام محافظ المباراة” ضرورة تواجد محافظ المباراة في الملعب 03 ساعات على الأقل قبل توقيت المباريات في بطولة المحترف، وساعتين ونصف قبل توقيت المباريات بالنسبة لمختلف بطولات الهواة التنسيق مباشرة بعد الوصول مع أجهزة الأمن والتأكد من عدم تواجد الغرباء في غرف الملابس ونفق الملعب. ضرورة إشراف المحافظ شخصيا على وصول الفريقين إلى الملعب، وأن تتم عملية نزول لاعبي الفريقين من الحافلة إلى الزائرة منذ النزول من الحافلة مرورا بنفق الملعب وغرف الملابس، وعدم تخلف لأي من المحافظين أثناء وصول الفريق إلى غرف الملابس تحت إشرافه ومعها الحرص على عدم وجود أي شكل من أشكال الضغط أو التهديد نحو الفريق الزائر وما ينجر عنه من أحداث يتحمل مسؤوليته. في حالة وجود أي غرباء أو تهديد للفرق الزائرة عند وصول الحافلة، للمحافظ السلطة في التنسيق مع الأجهزة الأمنية من أجل إبعاد الغرباء قبل السماح للاعبي الفريق بالنزول من الحافلة في أجواء جيدة مع الحرص على تصوير وتوثيق كل الأحداث الإيجابية والسلبية في الاستقبال وإرفاق ذلك في تقارير المباريات المرسلة فيما بعد للرابطات.

وأضاف البيان: “لا بد من التنسيق مع الحكام على ضرورة القيام بكل الإجراءات الاحتياطية مسبقا من أجل ضمان انطلاق المباريات في موعدها المحدد، من أجل ضمان إجراء مباريات كل المقابلات المرتبطة بنتائج بعضها البعض في حسابات أندية تفادي النزول أو الصعود في نفس التوقيت”.

يجب أيضا، بحسب المراسلة، رفض وجود أي أشخاص غرباء في محيط غرف الملابس أو الملعب، ويمنح بالتنسيق مع الحكم 15 دقيقة لإخراجهم، وإذا لم يتم الامتثال واستمر تواجد الأشخاص الغرباء فيجب على الحكم إلغاء اللقاء أو توقيفه نهائيا ويتحمل الفريق المعني كل العقوبات المنصوص عليها في اللوائح الانضباطية.

ويذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم كل المحافظين أن أي شخص غير مسجل في ورقة اللقاء يعتبر من الغرباء ويمنع تواجده في محيط أرضية الميدان وغرف الملابس قبل وأثناء وبعد اللقاء، علما أن الفاف يولي أهمية كبيرة للتطبيق الصارم لهذه التوصيات وإعلام كل ممارسي مهام محافظ المباريات على مستوى مختلف الرابطات.