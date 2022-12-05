هذه هي حصيلة المحكمة الدستورية منذ تنصيبها

أصدرت المحكمة الدستورية منذ تنصيبها في ديسمبر 2021، 34 قرار دفع بعدم الدستورية، و6 قرارات تتعلق بالمراقبة القبلية لـ4 قوانين عضوية، وأمر واحد وقانون واحد، وفصلت في 60 طعنا ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.

كما أعلنت المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية بعد دراسة جل الطعون الواردة لها بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذلك انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة وأصدرت قرارا واحدا يتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

وأكد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية أنه منذ استحداث هذا الصرح القانوني الذي أصّله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، منحت لها صلاحيات واسعة لضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، مع تفسير أحكام الدستور..

وقال بلحاج “المحكمة الدستورية تتولى أيضا الفصل بعد إخطارها وجوبا من قبل رئيس الجمهورية في مطابقة النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للدستور، كما تتولى رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وتنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات”.