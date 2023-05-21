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رياضة

هذه هي حصيلة المشاركة الجزائرية في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

عمر سلامي
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هذه هي حصيلة المشاركة الجزائرية في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال
ح.م
المنتخب الجزائري لرفع الأثقال يحتل المركز الثالث في البطولة الإفريقية

أنهى المنتخب الجزائري لرفع الأثقال مشاركته في بطولة إفريقيا أكابر إناث وذكور بتونس، في المركز الثالث، برصيد 29 ميدالية.

و أحرزت الجزائر 12 ذهبية و12 فضية و5 برونزيات. حيث حلّ المنتخب الجزائري في ترتيب الرجال في المركز الثاني، فيما نال فريق السيدات المرتبة الثالثة.

وشاركت الجزائر في البطولة الإفريقية بـ14 رباعا، بينهم 5 فتيات إلى جانب رياضيين من مصر وليبيا والمغرب وجنوب إفريقيا وليزوتو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما عرفت البطولة الإفريقية مشاركة نيجيريا والكاميرون وأوغندا وبوتسوانا ومدغشقر والسودان وسيراليون وزامبيا وموريس والبلد المضيف تونس وأذربيجان، كضيف البطولة.

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