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رياضة

هذه هي حصيلة المشاركة الجزائرية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى للناشئين

عمر سلامي
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هذه هي حصيلة المشاركة الجزائرية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى للناشئين
ح.م
الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الإفريقية للناشئين

أنهت الجزائر مشاركتها في بطولة إفريقيا لألعاب القوى للناشئين والناشئات لسن أقل من 20 و 18 سنة، بالحصول على ذهبيتين و8 فضيات و7 ميداليات برونزية.

وشاركت الجزائر في البطولة الإفريقية التي احتضنتها نادولا زامبيا، عدد المشاركين 27 عداء وعداءة .

وحقق الميدالية ذهبية الأولى العداء لعمراوي لؤي، من صنف أقل من 20 سنة، في الألعاب المركبة.

ونال الميدالية الذهبية الثانية العداء خرافي منصف في سباق 110متر حواجز صنف أقل من 20 سنة.

وتمكن صنف أقل من 20 سنة، من إحراز 4 ميداليات فضية الوثب الطويل ورمي المطرقة و سباق 10000متر مشي والألعاب المركبة.

ومن جهته نال صنف أقل من 18 سنة، 4 فضيات في سباق 10000 متر مشي، ورمي الرمح و سباق 110متر حواجز والألعاب المركبة.

وبالنسبة للبرونز فقد توج صنف أقل من 20 سنة بثلاث ميداليات فيما توج صنف أقل من 18 سنة بـ4 ميداليات.

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