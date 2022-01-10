هذه هي حقيقة حديث زيدان عن مؤامرة ضد منتخب الجزائر   

تداولت حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبرًا مفاده أنّ لاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان، تحدّث لصحيفة لوموند الفرنسية مؤخرًا، عن مؤامرةٍ كبرى سيتعرّض لها المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ستؤدي إلى خروجه من الدور الأول.

وقام فريق مسبار لتقصي الحقائق بالبحث عن الخبر وتبين أنه زائف ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن اللاعب زين الدين زيدان.

وقال فريق مسبار أن زيدان لم يدل بحديث كهذا، كما لم تنشره حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي مصادر صحافية فرنسية أو رياضية موثوقة.

وبالبحث في صحيفة لوموند الفرنسية التي نُسب إليها الخبر المتداول، تبين أنّها لم تنشر أيّ تصريحاتٍ لزين الدين زيدان مؤخرًا، ولم تتحدث عن مؤامراتٍ سيتعرض لها المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وانطلقت منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، الأحد وتستمر حتى 6 فيفري 2022، بعد نحو ستة أشهر من تأجيلها بسبب وباء كورونا.

ويلعب منتخب الوطني أول مباراة له في البطولة، يوم الثلاثاء المُقبل 11 جانفي، أمام منتخب سيراليون.