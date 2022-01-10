-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بلماضي: قدمنا إلى الكاميرون برغبة كبيرة في الحفاظ على اللقب (فيديو)
رياضة

هذه هي حقيقة حديث زيدان عن مؤامرة ضد منتخب الجزائر   

الشروق الرياضي
  • 963
  • 0
هذه هي حقيقة حديث زيدان عن مؤامرة ضد منتخب الجزائر   

تداولت حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبرًا مفاده أنّ لاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان، تحدّث لصحيفة لوموند الفرنسية مؤخرًا، عن مؤامرةٍ كبرى سيتعرّض لها المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ستؤدي إلى خروجه من الدور الأول.

وقام فريق مسبار لتقصي الحقائق بالبحث عن الخبر وتبين أنه زائف ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن اللاعب زين الدين زيدان.

وقال فريق مسبار أن زيدان لم يدل بحديث كهذا، كما لم تنشره حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي مصادر صحافية فرنسية أو رياضية موثوقة.

وبالبحث في صحيفة لوموند الفرنسية التي نُسب إليها الخبر المتداول، تبين أنّها لم تنشر أيّ تصريحاتٍ لزين الدين زيدان مؤخرًا، ولم تتحدث عن مؤامراتٍ سيتعرض لها المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وانطلقت منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، الأحد وتستمر حتى 6 فيفري 2022، بعد نحو ستة أشهر من تأجيلها بسبب وباء كورونا.

 ويلعب منتخب الوطني أول مباراة له في البطولة، يوم الثلاثاء المُقبل 11 جانفي، أمام منتخب سيراليون.

 

مقالات ذات صلة
منح مالية تفوق المليار يستفيد منها منافس الجزائر

منح مالية تفوق المليار يستفيد منها منافس الجزائر

بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لِمُنافس “الخضر”

بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لِمُنافس “الخضر”

بلماضي يُطالب “الكاف” بِحُسن اختيار الحكام

بلماضي يُطالب “الكاف” بِحُسن اختيار الحكام

ساديو ماني يتحدى “الخضر”.. سنفوز باللقب هذه المرة

ساديو ماني يتحدى “الخضر”.. سنفوز باللقب هذه المرة

مشاركة قياسية لماجر والمدربين خالف وسعدان

مشاركة قياسية لماجر والمدربين خالف وسعدان

وفاة لاعب فريق جبهة التحرير سابقا “عبد الكريم كاروم”

وفاة لاعب فريق جبهة التحرير سابقا “عبد الكريم كاروم”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد