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رياضة

هذه هي حقيقة رد رونالدو على الطفل الذي استفزه بميسي

عمر سلامي
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هذه هي حقيقة رد رونالدو على الطفل الذي استفزه بميسي
ح.م
كريستيانو رونالدو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي ناشروه أنّه يُظهر كريستيانو رونالدو وهو يردّ على طفل، قال له إنّ ليونيل ميسي أفضل منه، بالقول “لماذا أنت هنا؟ اذهب وشاهده!”.
وبيّنت الترجمة الصحيحة لما قاله رونالدو، بحسب صحافيي فرانس برس الناطقين بالبرتغاليّة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدون لم يرّد على الطفل.
وأكدت “فرانس برس” أن رونالدو في الحقيقة قال “هذه مباراة سهلة”.


ويظهر في الفيديو كريستيانو رونالدو وهو يغادر أرض الملعب. ويُسمع صوت طفلٍ يتوجّه إليه بالقول باللغة الإنجليزيّة “ميسي أفضل منك”، وبعدها يُسمع رونالدو وهو يتكلّم بالبرتغاليّة.

وحظيّ الفيديو بعشرات آلاف المشاهدات من صفحات عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشر هذا الفيديو الرابع من مارس الجاري بعد المباراة التي فاز بها النصر على نادي الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

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