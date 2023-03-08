هذه هي حقيقة رد رونالدو على الطفل الذي استفزه بميسي
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي ناشروه أنّه يُظهر كريستيانو رونالدو وهو يردّ على طفل، قال له إنّ ليونيل ميسي أفضل منه، بالقول “لماذا أنت هنا؟ اذهب وشاهده!”.
وبيّنت الترجمة الصحيحة لما قاله رونالدو، بحسب صحافيي فرانس برس الناطقين بالبرتغاليّة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدون لم يرّد على الطفل.
وأكدت “فرانس برس” أن رونالدو في الحقيقة قال “هذه مباراة سهلة”.
ويظهر في الفيديو كريستيانو رونالدو وهو يغادر أرض الملعب. ويُسمع صوت طفلٍ يتوجّه إليه بالقول باللغة الإنجليزيّة “ميسي أفضل منك”، وبعدها يُسمع رونالدو وهو يتكلّم بالبرتغاليّة.
وحظيّ الفيديو بعشرات آلاف المشاهدات من صفحات عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي .
طفل صغير :
ميسي هو الافضل
رونالدو :
اذهب وشاهده لماذا انت هنا ؟
اتخيلوه أن هذه ليست عقلية طفل صغير فقط ولكن للأسف الشديد عقلية ومنطق وأسلوب كثير من كرهي رونالدو يتحدثون بعقلية هذا الولد الصغير…يذهبون خلفه في كل مكان فقط للتقليل منه… pic.twitter.com/rcXfbYBqo2
— محمد عبد الكريم (@moabdelkareem_1) March 4, 2023
ونشر هذا الفيديو الرابع من مارس الجاري بعد المباراة التي فاز بها النصر على نادي الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.