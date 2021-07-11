هذه هي حقيقة منح 20 ألف أورو للطفلة الألمانية الباكية

انتشرت صورة لطفلة من مشجعي المنتخب الألماني تبكي خسارة منتخب بلادها لكرة القدم أمام انجلترا وادعى ناشرو الصورة أن الطفلة الباكية حصلت على 20 ألف أورو من سلطات بلدها.

وأوضح فريق تقصي حقائق الأخبار لوكالة فرانس برس أن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح فالمبلغ المالي الذي دفع للطفلة كان عبارة عن تبرعات جمعها مشجّع بريطانيّ، بعد تعرّض الطفلة للتنمّر على الإنترنت بسبب صورتها.

وقال مشاركو الصورة في تعليقهم إن “ألمانيا منحت الطفلة 20 ألف أورو بعد بكائها على خسارة المنتخب الألماني أمام المنتخب الإنكليزي”.

بدأ انتشار هذه الصورة بعد خسارة ألمانيا أمام إنكلترا الثلاثاء 29 جوان ضمن النسخة السادسة عشرة من كأس أوروبا لكرة القدم في مباراة أقيمت على ملعب “ويمبلي” في لندن ما أهّل إنكلترا إلى الدور ربع النهائي.

فبعد انتشار هذه الصورة، تعرضت الفتاة الصغيرة الظاهرة فيها لحملة تنمّر على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت عليها تعليقات عنصريّة من طرف المشجعين الانجليز.

دفع التنمر الذي تعرضت له الطفلة بمشّجع بريطانيّ من ويلز إلى تنظيم حملة تبرّعات على الإنترنت لأجل الطفلة بعنوان “ليس كل من في المملكة المتحدة سيئون” آملاً بأن تساعد حملته على نشر الوعي حول مسألة التنمر على الإنترنت.

وطلب الرجل جمع مبلغ خمس مئة جنيه إسترليني لكن في النهاية جُمع أكثر من 36 ألفاً.

ورحّب أهل الطفلة بهذه المبادرة من دون الكشف عن هويتها معلنين أنّها تمنّت تقديم هذا المبلغ لليونيسف.