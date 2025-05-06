هذه هي خسائر الاقتصاد الاسباني جراء انقطاع التيار الكهربائي

كشف “بنك كايكسا”، أكبر بنوك اسبانيا عن تسجيل خسارة مالية كبيرة خلال انقطاع الكهرباء الشامل الذي وقع في 28 أفريل الماضي.

ووفقا لما نقلته وسائل اعلام، قال “كاكسا بنك” بأن الانقطاع الذي حدث في اجزاء عديدة من اسبانيا بما فيها العاصمة مدريد، قد كلف الاقتصاد الاسباني خسارة مالية قدرها 400 مليون أورو.

واكد البنك على تسجيل تراجع في انفاق الأسر في اسبانيا جراء هذا الحادث بنحو 34 %، لكنه تعافى جزئياً لاحقاً ليسجل انخفاضاً صافياً بـ15%.

وبالرغم من هذا الانقطاع المفاجئ، الذي طال أيضا اجزاء من البرتغال وفرنسا، تتوقع الحكومة الاسانبية تسجيل نمو اقتصاديّ قدره 2.6% خلال عام 2025.

انقطاع الكهرباء في إسبانيا يصيبها بشلل شبه كامل

تعرضت معظم مناطق اسبانيا ظهر اليوم الإثنين، لانقطاع واسع في التيار الكهربائي، مما أدى إلى دخول معظم مناطق البلاد في شللٍ شبه تام.

ووفقا لما نقلته وكالات أنباء عالمية، أدّى التعطل المفاجئ للكهرباء في عموم اسبانيا إلى توقف خدمات الهاتف المحمول بشكل شبه كامل، كما أدّى هذا الانقطاع إلى توقف عمل إشارات المرور، في وسط العاصمة مدريد ما خلق فوضى مرورية في العديد من الطرقات.

وعمدت السلطات الاسبانية إلى إلى اخلاء أجزاء من شبكة مترو الانفاق في العاصمة مدريد، في حين أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تعمل على تحديد أسباب الانقطاع.

من جهته، أكد مشغل الشبكة الكهربائية في اسبانيا “ريد إليكتريك” على تواصله مع الشركات المرافقة في البلد لتحديد أسباب هذ الانقطاع واصلاحه.

الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي أصاب أجزاء من البرتغال وفرنسا.