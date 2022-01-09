هذه هي خطة بلماضي لتفادي تكرار سيناريو مالاوي

المناخ وأرضية الميدان.. هاجس "الخضر" أمام سيراليون

سيخوض المنتخب الوطني مباراة سيراليون، يوم غد الثلاثاء، في الثالثة زوالا بتوقيت الكاميرون، الثانية بتوقيت الجزائر، تحت حرارة تصل إلى غاية 34 درجة مئوية، ورطوبة عالية تفوق نسبتها الـ70%، وهذا ما يعتبر هاجسا لعناصر “الخضر”، لاسيما منهم القادمة من أوروبا على غرار محرز وبن رحمة وماندي.

وتتخوف بعض الجماهير الجزائرية من تأثير ذلك، على قدرة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم فوق المستطيل الأخضر أمام منتخب سيراليون الذي سيخوض اللقاء بنية تحقيق المفاجأة وكبح انطلاقة “الخضر” في المنافسة القارية، آملين ألا يقع أشبال بلماضي في نفس أخطاء رفقاء عنتر يحيى في “كان” 2010 بأنغولا، حين تلقوا هزيمة قاسية في مواجهتهم الأولى أمام مالاوي بثلاثية نظيفة، لا تزال عالقة في أذهان الجميع، قبل استدراك الأمور وبلوغ نصف النهائي في هذه الدورة.

ولتجنب مثل هذه المشكلات المناخية، قام المدرب بلماضي بإجراء حصة تدريبية في نفس توقيت المباراة، خلال تربص العاصمة القطرية “الدوحة” التي كانت فيها درجات الحرارة مرتفعة نسبيا، حيث عمل الطاقم الفني لـ”الخضر”، وبكل قوة لكي يتعود لاعبيه على بذل مجهودات كبيرة طيلة الـ90 دقيقة في مثل هذه الأجواء المناخية، خاصة وأن الظروف ستكون أشد قسوة في الكاميرون، فضلا عن ذلك فإن أرضية ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، هي الأخرى تثير مخاوف المدرب الوطني بلماضي، الذي سيكون أمام فرصة اليوم، لمعاينتها والوقوف على مدى جاهزيتها لاحتضان مواجهة الثلاثاء، على هامش الحصة التدريبية التي سيخوضها المنتخب الوطني هناك في نفس توقيت المباراة.