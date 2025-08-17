هذه هي خطة وزارة النقل لسحب الحافلات المتهالكة

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد 17 أوت، بمقر الوزارة، اجتماعًا لدراسة الكيفيات العملية لتجسيد التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، المتعلقة بسحب الحافلات المتهالكة التي يتجاوز عمرها 30 سنة من الخدمة، وذلك في إطار مسعى شامل يرمي إلى تجديد الحظيرة الوطنية وضمان خدمة نقل عمومي آمنة، عصرية ومنظمة.

ووفقا لبيان الوزارة، الاجتماع حضره كل من الأمين العام لوزارة النقل، المدير العام للحركية واللوجستية، رئيس الاتحاد الوطني للناقلين (UNAT)، نائب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع (UGCAA)، إلى جانب عدد من المدراء الولائيين للنقل.

وعرض ممثلو النقابات جملة من الانشغالات تمثلت في “طلب إعفاءات جمركية وجبائية لتسهيل عملية تجديد الحظيرة”، و”مراجعة تسعيرة النقل”، و”تنظيم وتأهيل السائقين وضبط طرق توظيفهم”، و”إخضاع السائقين للتحاليل المتعلقة بالمواد المخدرة.”

وأعلن الوزير عن جملة من الإجراءات العملية وفق مراحل وآليات مدروسة، حيث سيتم تطبيق العملية على مرحلتين:

المرحلة الأولى: سحب الحافلات التي يفوق عمرها 30 سنة خلال 6 أشهر.

المرحلة الثانية: سحب الحافلات التي يفوق عمرها 20 سنة.

إضافة إلى مرافقة الناقلين وفق ما يتيحه القانون من تحفيزات جبائية وجمركية لاقتناء حافلات جديدة او حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات. كذلك تشجيع التصنيع المحلي للحافلات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

الوزير أعلن كذلك عن إجراءات تنظيمية وميدانية، تتمثل في “تشكيل لجان ولائية مشتركة تضم ممثلين تضم مختلف الفاعلين لمعاينة الحافلات ميدانيًا من حيث الهيكل، الوضعية الداخلية، الكراسي، وشروط السلامة، مع الترخيص لها بالعمل فقط بعد المصادقة الرسمية على محضر المعاينة”، و”إنشاء فريق عمل مشترك مع ممثلي الناقلين لمتابعة الملفات التنظيمية والانشغالات المطروحة بصفة تشاركية، بما يضمن حلولًا عملية وفعّالة.”

إضافة إلى وضع رقم أخضر على مستوى المديريات الولائية للنقل للتبليغ عن أي تجاوزات.

وأك سعيود في نهاية الاجتماع أن وزارة النقل، وبتنسيق كامل مع الشركاء الاجتماعيين، عازمة على تنفيذ تعليمات الرئيس تبون “بكل صرامة وفعالية”، من خلال خطة متكاملة بهدف “تجديد الحظيرة الوطنية”، و”ضمان نقل عمومي آمن، عصري ومنظم، في خدمة المواطن والوطن.”