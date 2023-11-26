هذه هي خطة يوسف عطال للهروب من عنصرية الدوري الفرنسي

مباشرة بعد تسوية قضيته مع العدالة

قرر الدولي الجزائري، يوسف عطال، مغادرة ناديه نيس الفرنسي، والدوري الفرنسي ككل، في أول فرصة تتاح له، سواء في الميركاتو الشتوي المقبل أم الصائفة القادمة، بعد نهاية الموسم الجاري، على أقصى تقدير، وهذا، بعد التجربة المريرة، التي يعيشها حاليا، بسبب تضامنه مع فلسطين، وتنديده بقتل الأطفال في غزة من طرف الصهاينة.

وفقد الدولي الجزائري الثقة في ناديه نيس، وأصبح يشعر بنوع من الخيانة اتجاهه، بعدما تخلى عنه ولم يسانده في محنته، وهذا بعد كل ما قدمه للفريق خلال السنوات التي تقمص فيها ألوانه، علما أنه يعتبر من نجوم الفريق وأحد أبرز اللاعبين فيه.

ويوجد عطال حاليا داخل سجن كبير، اعتبارا أنه بعيد عن المنافسة وممنوع من اللعب لمدة ست مباريات، بقرار من الرابطة الفرنسية، وموضوع تحت الرقابة القضائية وممنوع من مغادرة التراب الفرنسي بقرار من المحكمة، كل هذه العوامل جعلته يقتنع بضرورة تغيير البلاد وليس النادي فحسب.

وبحسب ما كشفه موقع ” الجيري فوتبول”، فإن مدافع الخضر لا يريد البقاء ولو للحظة في فرنسا، بعد الذي يحدث له، لكن الألوية بالنسبة له هي المحاكمة التي تنتظره في الـ18 ديسمبر المقبل وتسوية قضيته مع العدالة، ثم بعدها يحمل حقائبه ويغادر فرنسا نحو أي وجهة أخرى.

وفي ذات الشأن، قالت مصادر صحفية موثوقة، إن لاعب الخضر اجتمع مع وكلاءه وطلب منهم البحث عن فريق من أجل مغادرة نيس والدوري الفرنسي.

وأشار ذات المصدر أن عطال سيكون حر بداية من 2024 وبإمكانه التفاوض مع أي فريق بصفته لاعب حر، وكل المؤشرات تشير أن الوجهة الأقرب له سيكون الدوري السعودي، وهذا خلال الميركاتو الشتوي القادم.

في نفس السياق، يؤكد المصدر أن عدة أندية سعودية أبدت رغبتها في التعاقد مع المدافع الجزائري، والاستفادة من خدماته، خاصة بعد استعادته لإمكانياته البدنية منذ بداية الموسم الحالي.

يذكر أن يوسف عطال موجود تحت الرقابة القضائية وممنوع من مغادرة التراب الفرنسي، في انتظار محاكمته المقررة في الـ18 ديسمبر المقبل، وهذا بتهمة التحريض على الكراهية على أساس الدين.

هذا، وكان الدولي الجزائري اعتقل الأسبوع الماضي من طرف الشرطة الفرنسية لمدينة نيس، التي وضعته في الحجز لمدة 24 ساعة ثم أفرج عنه في اليوم الموالي بعد مثوله أمام المدعي العام الفرنسي.