هذه هي خيارات بيتكوفيتش لمواجهتي بوتسوانا وغينيا

الناخب الوطني سيجد صعوبة في تحديد القائمة النهائية بسبب "الإصابات"

سيعقد الناخب الوطني الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، ندوة صحفية هذا الخميس، ابتداءً من الساعة 11:00 صباحًا بقاعة المؤتمرات “محمد صلاح” في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، أين سيعلن عن القائمة الرسمية المعنية بالمواجهتين أمام كل من بوتسوانا وغينيا، يومي 04 و08 سبتمبر على التوالي في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

وسيخوض الخضر لقاءيهما في ظروف خاصة، بسبب الكم الهائل من الغيابات، والإصابات التي تعرض لها لاعبو الخضر، دون نسيان غياب بعض الأسماء عن بداية البطولة مع فرقها، سواء من أجل التحويلات أم لاختيارات فنية، ما يجعل بيتكوفيتش مطالبا بتشكيل مجموعة تمر المنعرج الأهم في التصفيات بسلام، وتحقق العلامة الكاملة التي تضمن لها بشكل كبير التواجد في المونديال الصيف المقبل.

حجام لتعويض أيت نوري.. وبن ناصر الغائب الأكبر

وسيفتقد المنتخب الوطني لخدمات الظهير الأيسر لمانشستر سيتي ريان ايت نوري، الذي ضيع رسميا تربص الخضر، بعد تعرضه للإصابة في اللقاء الذي خاضه أمام نادي توتنهام لحساب الجولة الثانية من البطولة الإنجليزية، حيث كشفت تقارير إعلامية بريطانية، الأحد لاعب الخضر وبعد خضوعه لفحوصات طبية دقيقة، تأكد أن غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، وهو ما سيحرمه من المشاركة في اللقاءين المقبلين للخضر، أمام بوتسوانا وغينيا، ليكون بيتكوفيتش مجبرا على إيجاد ظهير أيسر آخر، ليرافق مدافع يونغ بويز السويسري جوان حجام الذي يتواجد في أفضل حالاته البدنية بعدما خاض أكثر من خمس مواجهات رفقة ناديه سواء في كأس سويسرا أو الدوري الأوروبي.

صراع على حراسة المرمى بسبب الإصابات ونقص المنافسة

الناخب الوطني بيتكوفيتش سيكون في وضعية صعبة لاختيار قائمة الخضر، بالنظر للفترة التي سيجرى فيها التربص مع بداية الموسم، ومعظم الأسماء الأساسية لم تشارك مع فرقها، ففي حراسة المرمى، سيفتقد الخضر الحارس أوكيدجة بسبب تعرضه لإصابة ستبعده عن الميادين لفترة طويلة، بالإضافة إلى ماندريا الذي فقد أسهمه كثيرا، فيما انتقل قندوز لفريق مولودية الجزائر، حيث لم تنطلق البطولة بعد، وعليه قد يستنجد السويسري بقائمة مجيد بوقرة لتعويض بعض الأسماء غير الجاهزة، وفي كل الخطوط، فقد تشهد القائمة استدعاء الثلاثي قندوز، أسامة بن بوط وبوحلفاية، الذي شارك كأساسي في الدورة ويعتبر الأكثر جاهزية من بين كل الحراس المتواجدين حاليا.

الاستنجاد ببعض اللاعبين المحليين “ضروري”

خط الدفاع الذي أصبح الهاجس الأكبر في تشكيلة الخضر، قد يشهد الجديد في التربص المقبل، حيث كشفت مصادرنا الخاصة أن الثنائي نوفل خاسف وادم عليلات قد يكونا جديد التشكيلة الوطنية، بسبب إصابة ايت نوري الذي سيعوضه خاسف بنسبة كبيرة، هو الذي سبق له التواجد مع النخبة الوطنية في لقاء ليبيريا، إضافة إلى ادم عليلان، خاصة بعد إصابة مداني الذي سيغيب عن التربص، وغياب عيسى ماندي عن المنافسة، ليبقى الثنائي توغاي وبن سبعيني الأكثر جاهزية في دفاع الخضر إضافة إلى عليلات الذي خاض كل المواجهات مع المنتخب المحلي، فيما سيقود الجهة اليمنى يوسف عطال، وبدرجة أقل قيطون، حيث من المنتظر أن يتواجد رضا حلايمية في انتظار استدعاء دروفال لاعب باري الذي يقدم مستويات أكثر من رائعة لأزيد من موسمين.

نحو المحافظة على نفس مهاجمي التربص السابق

وسط الميدان ستكون فيه الاختيارات ضيقة بسبب تواجد بعض الأسماء بعيدة عن المنافسة، حيث ستشهد القائمة تواجد نبيل بن طالب لاعب نادي ليل الفرنسي بالإضافة مازة لاعب ليفركوزن وشايبي الذين تواجدوا مع فرقهم في اللقاءات السابقة كأساسيين، فيما لم تتضح الرؤية في استدعاء زروقي أو حتى حيماد عبد اللي، رغم أن مصادرنا أشارت لهاريس بلقبلة لاعب أنجي الذي يشارك باستمرار مع ناديه، ويقدم مستويات جميلة، بالإضافة إلى ترشيح أسماء أخرى على غرار بلال بوكرشاوي لاعب شباب بلوزداد الذي طالب الجميع بمنحه فرصة مع المنتخب الأول لما قدمه مع المنتخب المحلي، أو مع شباب بلوزداد الموسم الماضي، في غياب طبعا بن ناصر الذي يصارع من أجل إيجاد فريق قبل غلق الميركاتو الصيفي.

أما في الهجوم، فإن بيتكوفيتش يملك العديد من الحلول وقد لا تكون هناك مفاجآت كبيرة وقد يحافظ على نفس لاعبي التربص السابق على غرار رياض محرز رياض محرز، محمد عمورة، يوسف بلايلي، سعيد بن رحمة، ياسين بن زية، بغداد بونجاح، امين شياخة، أمين غويري، انيس حاج موسى.

الأكيد، أن القائمة لم تعرف تغييرات كبيرة مقارنة بالتربص الأخير الذي أجراه المنتخب الوطني شهر جوان الماضي، غير أن إصابة بعض الركائز قد تجعل الناخب الوطني بيتكوفيتش يستنجد ببعض الأسماء من المنتخب المحلي، والتي أكدت مستوياتها سواء في دورة “الشان” أو الموسم الماضي، خاصة وأن الرهان مهم جدا في مشوار الخضر للتواجد في مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكنا.