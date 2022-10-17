هذه هي رزنامة العطلة الخاصة بالموسم الجامعي 2022-2023

إستمرار الدراسة استثناء للجامعات المتأخرة حتى 27 جويلية

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2022-2023، والتي تحدد مدة عطلة الشتاء والربيع والصيف بالنسبة للطلبة والأساتذة، وتتميز بالعودة للنظام العادي للعطل قبل جائحة كوفيد 19 التي شهدت فيها العطلة تقليصا في الأيام وتمديدا للسنة الجامعية نظرا للظروف الاستثنائية التي كانت سائدة منذ 2020.

ووفقا للقرار الحامل لرقم 13 والموقع من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري فتم وضع رزنامة العطلة الخاصة بالسنة الجامعية الجارية.

إذ ستكون العطلة الخاصة بفصل الشتاء من يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 مساء إلى يوم السبت 07 جانفي 2023 صباحا، أي 15 يوما مثلما كان معمولا به سابقا قبل أن يتم تقليص العطلة في فترة كوفيد 19.

أما العطلة الجامعية الفصلية لموسم الربيع فستكون ابتداء من يوم الخميس 23 مارس 2023 مساء إلى يوم السبت 08 أفريل 2023 صباحا.

وأشار ذات القرار إلى أن اختتام السنة الجامعية الفعلية المتزامن مع عطلة فصل الصيف، سيكون ابتداء من يوم السبت 08 جويلية2023 مساء إلى يوم السبت 02 سبتمبر 2023 صباحا.

ونبهت الوزارة إلى أنه يمكن لمؤسسات التعليم العالي التي عرفت تأخرا في الأعمال البيداغوجية والعلمية تمديد السنة الجامعية 2022 – 2023 إلى غاية يوم الخميس 27 جويلية 2023 مساء كحد أقصى.

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الإجراءات لا تطبق على الموظفين الاداريين والتقنيين وأعوان المصالح.