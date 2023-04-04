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رياضة

هذه هي رواتب المدربين الأعلى أجرا في العالم

عمر سلامي
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هذه هي رواتب المدربين الأعلى أجرا في العالم
ح.م
دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد

يتواجد مدرب أتليتيكو مدريد دييغو سيميوني على رأس قائمة المدربين أعلى أجرا ، متبوعا بيب غوارديولا في المركز الثاني.

ونشرت صحيفة “ليكيب” L’Equipe الفرنسية قائمة المدربين الأعلى أجرا سنويا، حيث يعتبر الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد المدرب الأعلى أجرا في العالم براتب سنوي 34 مليون يورو.

ويحتل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المركز الثاني براتب 22.4 مليون، ثم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول ثالثا براتب 17.8 مليون.

ويحتل غراهام بوتر المقال من تشيلسي المركز الثالث براتب 13.5 مليون، ثم ماسيمليانو أليغري المدير الفني لجوفنتوس براتب 12.8 مليون.

ويحصل توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الجديد على 12 مليون، وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على 11 مليون.

ويتقاضى سيموني انزاغي مدرب انتر ميلانو راتبه 10 مليون، وينال جوزيه مورينيو مدرب روما على 9 مليون، فيما يحصل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على راتب 3.8 مليون.

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