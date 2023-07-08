هذه هي شروط تسجيل الطلبة الدوليين والحائزين على بكالوريا خاصة

حسب المنشور الذي أصدرته الوزارة لحاملي بكالوريا 2023

تضمن المنشور الخاص بتوجيه حاملي البكالوريا الجدد ولأول مرة الشروط والإجراءات الخاصة بتسجيل الطلبة الأجانب الدوليين المستفيدين من منح الحكومة الجزائرية، بالإضافة إلى تسجيل المترشحين الجزائريين الحاصلين على بكالوريا خاصة بثانوية بوعمامة، إذ يشترط قيامهم بإجراء المعادلة للتسجيل في الجامعات .

وحسب المنشور الذي تم توقيعه من قبل وزير التعليم العالي كمال بداري بداية جويلية الجاري، يتعين على المترشحين الجزائريين الحاصلين على بكالوريا خاصة 2023 (ثانوية بوعمامة)، القيام بمطابقة شهادة البكالوريا الخاصة مع شعب البكالوريا الأخرى، حيث تتم مطابقة شعب البكالوريا الخاصة تقني اقتصادي، فرع اقتصادي واجتماعي بشعبة تسيير واقتصاد، وشعب علوم وتكنولوجيا المناجمنت والتسيير بشعبة تسيير واقتصاد، أما شعب علوم، فرع رياضيات وعلوم الطبيعة فتطابق بشعبة علوم تجريبية.

الحائزون على بكالوريا خاصة لا يخضعون للتسجيل الأولي

وأفاد نفس المنشور بأن الحائزين على بكالوريا خاصة لا يخضعون لعملية التسجيل الأولي والتوجيه عبر المنصة الإلكترونية، لكنهم في المقابل يخضعون لشروط الالتحاق بكل تكوين كما ينص عليه هذا المنشور، وحسب المعدلات الدنيا التي يمكن الاطلاع عليها عبر موقعي الإنترنت المخصصين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووفقا لذلك يقوم المترشحون بعد مطابقة شعبة التخرج بالتسجيل النهائي في التكوين المختار والمسموح لهم به، وهذا عبر أرضية رقمية تتيحها مؤسسة التعليم العالي التي تضمن هذا التكوين وذلك من 15 إلى 17 أوت 2023، إذ يتوجب على حامل شهادة البكالوريا الخاصة تحميل النسخة الأصلية لشهادة البكالوريا.

معادلة البكالوريا الأجنبية وفترة خاصة للتسجيلات

أما فيما يخص المترشحين الجزائريين الحاصلين على بكالوريا أجنبية 2023، فيجب عليهم قبل القيام بأي تسجيل في مؤسسة جامعية، تقديم طلب معادلة على المنصة الإلكترونية لشهاداتهم عبر الرابط الآتي: https://progres.mesis.dz/webequivalence/ وبعد حصولهم على المعادلة، يمكن لحاملي شهادة البكالوريا تقديم ترشحهم في الفترة من 15 إلى 31 أوت 2023، وهذا باستحداث حساب على أرضية PROGRES باختيار واجهة جزائري حاصل على بكالوريا أجنبية https://progres.mesrs.cz/bac-etrangers

ويحصل حامل شهادة البكالوريا على رقم تسجيل يبدأ هذا الرقم بـ DZA9 متبوعاً برقم تسلسلي، ليقوم المترشح بإيداع ملفه بعد مسحه ضوئيا، وتمنح لهم فرصة ملأ بطاقة الرغبات مكونة من (06) اختيارات ويجب أن تتضمن اختيارين في مسار تكوين ليسانس حضوري أو عن بعد، مع ضرورة احترام الشروط البيداغوجية المحددة في المنشور، وكذا المعدلات الدنيا للالتحاق التي يمكن الاطلاع عليها عبر موقعي الأنترنت المخصصين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الحصول على التوجيه، يصبح التسجيل نهائياً بمجرد الدفع الإلكتروني لرسوم التسجيل التي تتم عبر المنصة الإلكترونية بواسطة البطاقة الذهبية أو عبر حوالة على مستوى مكاتب البريد.

اختبار لغة لحاملي بكالوريا أجنبية لدخول العلوم الطبية والمدارس العليا

ونوهت الوزارة بضرورة أن يجتاز حامل شهادة البكالوريا الأجنبية المعترف بمعادلتها والراغب للترشح في شعبة من شعب العلوم الطبية أو تلك المضمونة في مدرسة عليا، والذي تحصل على معدل يسمح له الالتحاق بها، اختبار المستوى في لغة التعليم الخاصة بشعبة التوجيه، على أن يتم تنظيم هذا الاختبار من طرف مؤسسة التوجيه، أما بالنسبة لحامل شهادة البكالوريا الذي أخفق في اختبار المستوى فيحتفظ بتسجيله الأولي في الشعبة والمؤسسة التي وجه إليهما، لكنه يوجه نحو مركز للتعليم المكثف للغات لمزاولة تكوين مدته سنة واحدة، وعند انتهاء هذه المدة يجب على المترشح أن يثبت حصوله على شهادة من مستوى B2 أو أكثر (C2C1) وإلا يعاد توجيه نحو اختياره الموالي غير الخاضع لاختبار.

3 مراحل لتسجيل الطلبة الدوليين عن طريق القنوات الدبلوماسية

وفي سياق ذي صلة، كشفت الوزارة في المنشور عن شروط تسجيل المترشحين الدوليين المستفيدين من منح الحكومة الجزائرية أو أبناء الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر والحائزين على بكالوريا أجنبية والمترشحين الدوليين الحاصلين على بكالوريا جزائرية، إذ يتطلب من المعنيين الذين يرغبون في الترشح للتسجيل الجامعي في الجزائر، إيداع طلبات تسجيلهم، وجوبا، عبر القنوات الدبلوماسية، حيث يمر ملف ترشحهم عبر ثلاث مراحل أساسية من خلال أرضية PROGRES ، بداية من الحصول على المعادلة بالنسبة للحاصلين على بكالوريا أجنبية، وهذا بعد المسح الضوئي لملف حامل شهادة البكالوريا، إذ تقوم التمثيليات الدبلوماسية بإيداع الملف عبر أرضية بروغرس (الواجهة طلبة دوليين) وفي حال الحصول على المعادلة بعد التقييم الإيجابي للملف تأتي مرحلة التوجيه إذ يعبر المترشح عن (06) اختيارات على إثرها يتم توجيه حسب الشروط البيداغوجية لسنة حصوله على شهادة البكالوريا، وفي ظل احترام الحصص المخصصة لكل تخصص التي تمنحها الدولة الجزائرية لكل بلد، وفي حالة عدم تلبية أي اختبار من الاختيارات الستة يتم توجيه المترشح آليا نحو تكوين بمراعاة نتائجه المحصل عليها في البكالوريا وشروط الالتحاق، مع إجراء اختبار اللغة بالنسبة للراغبين التسجيل في شعب العلوم الطبية وعلوم البيطرة والمدارس العليا، وفي حالة الإخفاق في الاختبار يتم توجيههم لخيارات أخرى.

أما المرحلة الثالثة، فتخص عملية التسجيل، إذ يتم إعلام التمثيليات الدبلوماسية للبلدان المستفيدة من المنح الجزائرية بقبول الترشيحات، ويجب على المترشحين الدوليين المقبولين التقدم للمؤسسات الموجهين إليها مصحوبين بملفاتهم، لإتمام إجراءات تسجيلهم النهائي مرفقين بالوثائق الأصلية من شهادة البكالوريا وكشف نقاط شهادة البكالوريا، وشهادة المعادلة للبكالوريا، مع الترجمة الرسمية لكل وثيقة حررت بلغة غير اللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، ويمنح لكل طالب دولي في المؤسسة التي وجه إلها رخصة تسجيل ورخصة للإيواء.