هذه هي شروط فتح المدارس الرقمية عبر الوطن

مديرو التربية يسابقون الزمن لإنجاح المشروع

ستشرع مديريات التربية للولايات، ابتداء من تاريخ الـ15 أوت الجاري، في تجهيز مدارسها الابتدائية باللوحات الإلكترونية، استعدادا للدخول المدرسي المقبل شريطة ألا يتجاوز عدد التلاميذ بثلاثة مستويات دراسية مجتمعة 90 تلميذا.

أوضحت مصادر رسمية لـ”الشروق”، بأنه تطبيقا لتعليمات عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، الذي أعلن عن تجهيز 1600 مدرسة ابتدائية باللوحات الإلكترونية، فإن مديري التربية للولايات سيشرعون ابتداء من تاريخ الـ15 أوت الجاري، مباشرة عقب عودتهم من العطلة الصيفية، في تجهيز مدارسهم الابتدائية التي تم انتقاؤها بناء على شروط محكمة حددتها الوصاية في وقت سابق.

إنشاء ما بين 14 و25 مدرسة نموذجية بكل مديرية

وعن شروط الفتح، كشفت مصادرنا بأن تعداد المدارس الرقمية يختلف من ولاية لأخرى، بحسب عدد التلاميذ بالدرجة الأولى، بحصة أدناها 14 مدرسة وأعلاها 25 مدرسة، شريطة ضمان التكافؤ وإحداث التوازن بين مختلف مناطق الولاية شمال وجنوب شرق وغرب، شريطة ألا يتجاوز عدد التلاميذ بأقسام الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي مجتمعة 90 تلميذا.

إجمالي التلاميذ بثلاثة مستويات لا يتجاوز 90 تلميذا

واشترطت الوزارة على مديريات التربية تجهيز ذات المدارس أولا بخزائن فولاذية لحفظ الأجهزة الإلكترونية، على اعتبار أن التلميذ ليس من حقه أخذ اللوحة الإلكترونية معه إلى المنزل، وبالتالي فاستعمالها يتم حصريا على مستوى القسم التربوي وليس خارجه مهما كانت الظروف والأسباب، لأجل ضمان استخدامها في أمور تربوية علمية بحتة، ومن ثم تفادي استغلالها في أمور ترفيهية على سبيل المثال، مع ضرورة توظيف أعوان أمن لأجل تدعيم الحراسة، لحماية اللوحات الرقمية من السرقة، من خلال التنسيق المباشر مع السلطات المحلية المختصة.

وبخصوص النظام الدراسي الذي سيعتمد بالمدارس الرقمية، كشفت ذات المصادر بأن مديريات التربية قد أنجزت خرائطها التربوية المسبقة وسلمتها للوزارة بتاريخ 28 جويلية الفارط، بصيغتين، الأولى تضمن الدراسة بنظام التفويج بأقسام تربوية نموذجية لا يتعدى بها عدد التلاميذ 25 تلميذا، أما الصيغة الثانية تضمن تمدرس قرابة 11 مليون تلميذ وفقا للنظام العادي.

وفي الموضوع، أوضح مدير التربية لولاية المدية، زين الدين بن بوزيد، لـ”الشروق”، أن 25 مدرسة رقمية ستفتح أبوابها للتلاميذ في الدخول المدرسي المقبل 2023/2022، والتي تم توزيعها بشكل عادل على كافة مناطق الولاية بمراعاة مختلف التوازنات خاصة الجغرافية منها.

وأكد المتحدث بأنه بدءا من تاريخ الـ15 أوت الجاري، سيشرع مباشرة في التنسيق مع السلطات المحلية المختصة، البلدية والدائرة، لفتح النقاش حول موضوع تدعيم عنصر الأمن بالمدارس الرقمية، قبيل موعد الدخول المدرسي القادم.

ويذكر أن الوصاية قد أمرت مديريها التنفيذيين من خلال منشور الإطار الجديد للدخول المدرسي، بأهمية برمجة دورات تكوينية لفائدة مفتشي التعليم الابتدائي لمادتي اللغة العربية والفرنسية حول كيفية استعمال اللوحة الإلكترونية، على أن يقوم هؤلاء المفتشون بالإشراف على تكوين الأساتذة.